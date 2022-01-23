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10% населения мира ответственны примерно за половину всех выбросов парниковых газов

, 14:52

10% населения мира ответственны примерно за половину всех выбросов парниковых газов
Фото: pixabay.com

Самые богатые люди планеты, их примерно 10% производят около половины выбросов парниковых газов. Они должны платить, чтобы снизить антропогенное воздействие на климат, пишет «Тhe guardian».

По их утверждению это не разрыв между богатыми и бедными странами: в бедных странах есть огромные источники выбросов, а в богатых странах - страны с низким уровнем выбросов, считает Лукас Чансел, который является содиректором Всемирной лаборатории неравенства, аффилированным профессором Sciences Po.

«Возьмем, к примеру, США. Каждый год беднейшие 50% населения США выбрасывают около 10 тонн CO2 на человека, в то время как самые богатые 10% выбрасывают 75 тонн на человека. Это разрыв более семи к одному. Аналогичным образом, в Европе беднейшая половина выбрасывает около пяти тонн на человека, в то время как самые богатые 10% выбрасывают около 30 тонн - разрыв шесть к одному», считает Чансел. Такие данные опубликованы на сайте «Всемирной базы данных по неравенству».

Откуда берется это большое неравенство? Богатые выделяют больше углерода через товары и услуги, которые они покупают, а также от инвестиций, которые они делают. Беднейшая половина населения почти не владеет каким-либо богатством, а это означает, что она практически не несет ответственности за выбросы, связанные с инвестиционными решениями.

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