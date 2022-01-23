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Увеличенное финансирование на борьбу с пожарами - 14,2 млрд рублей - доведено до регионов

, 13:25

Увеличенное финансирование на борьбу с пожарами - 14,2 млрд рублей - доведено до регионов
Фото: pixabay.com

Субъекты, особенно те, в которых из года в год складывается сложная ситуация с лесными пожарами, уже должны готовиться к пожароопасному сезону 2022 года, сообщается на официальном сайте Минприроды России.

Федеральное финансирование, необходимое для найма парашютистов-десантников, закупки обмундирования, фрахтования авиации на сезон, регионам доведено. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

«Благодаря решениям президента и председателя Правительства, в текущем году увеличено финансирование на борьбу с пожарами до 14,2 миллиардов рублей. На дополнительное финансирование в размере 8,2 миллиардов — в регионах трудоустроят 1400 парашютистов и десантников-пожарных, увеличат более чем на 70 тысяч лётных часов лесоавиационные работы, кратно увеличат наземное патрулирование. Такого увеличения финансирования на охрану лесов не было последние 10 лет», - отметил глава Минприроды России Александр Козлов.

В 2021 году на землях лесного фонда возникло почти 15 тысяч лесных пожаров. На долю Дальнего Востока пришлось 90% этих территорий, даже тундра горела. Сейчас Рослесхоз подсчитывает ущерб: сколько леса конкретно уничтожил огонь, сколько пострадало; эти цифры всегда меньше, чем общая площадь, пройденная огнём.

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