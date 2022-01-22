Антигололедные реагенты меняют состав рек и озер

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22 января 2022, 14:25

Фото: pixabay.com

В крупных городах России со льдом борются с помощью реагентов. Это химические искусственные средства, которые создают на основе хлорида кальция, хлорида натрия, хлорида калия, хлорида магния и формиата натрия, которые разбрасываются по улицам городов. Впоследствии они попадают в водоемы и грунтовые воды, сообщает «Еcosphere.press».

Накопление солей особенно опасно для небольших ручейков и озер, поскольку они не обладают способностью вымывать хлориды. А среди регионов уязвимыми считаются арктические территории. Кроме того, обилие соли изменяет и качество воды. Это значит, что оно угрожает озерам, рекам и жизни зависящих от них людей.

В 1960- х годах основным противогололедным реагентом была пескосоляная смесь, состоящая из 92% песка и 8% технической соли. Это один из самых дешевых способов борьбы с гололёдом. Однако весной скопившийся на дорогах песок основательно забивал водостоки.

От отравления реагентами гибнут птицы и животные, пьющие воду из луж. У домашних собак на лапах образуются химические ожоги после прогулок.

Также экологи утверждают, что мытьё асфальта разными чистящими средствами, массово травит птиц. Особенно интенсивно дороги отмывают в апреле после таяния снега.

Для решения этой проблемы необходимы совместные действия научного сообщества, практиков и политиков.

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