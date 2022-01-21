Жители Казани выступают против строительства мечети в рекреационной зоне у воды

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21 января 2022, 15:08

Фото: pixabay.com

Жители Казани собрали 2500 подписей под онлайн-петицией с требованием к властям Татарстана не начинать строительство соборной мечети в рекреационной зоне реки Казанка. Строительство нанесет вред реке и лишит горожан места отдыха рядом с водой, утверждают протестующие. Об этом сообщает ТК «ЭкоПротесты Россия».

В начале этой неделе власти Татарстана объявили о планах построить в Казани большую соборную мечеть на 10 тысяч человек. Место выбрано на правом берегу реки Казанки, в густо заселенном Ново-Савиновском районе, на месте пляжей и зеленой зоны, образовавшейся много лет назад после намыва берега.

Проект соборной мечети обсуждается в Казани уже несколько лет. Но, по разным причинам, власти замораживали его несколько раз. В последний раз это случилось после масштабного протеста жителей Екатеринбурга летом 2019 года — они выступали против воссоздания собора святой Екатерины на месте сквера. Власти Татарстана посчитали, что пример Екатеринбурга может стать заразительным для жителей Казани и заморозили проект. Спустя 2,5 года проект был разморожен. Но теперь против выступают казанцы, живущие по соседству с будущей мечетью.

«Строительство на берегу Казанки и засыпка негативно повлияют на экологию реки. Новые намывы и засыпы на Казанке в нарушение норм Водного кодекса РФ. Жертвовать природой не допустимо. Данное место является прогулочной зоной, зоной отдыха как жителей Казани, так и туристов», сказано в петиции.

Дело в том, что парковых зон и зон отдыха у воды в городах становится все меньше. Строители стараются выбрать самые живописные места, при этом не отдавая отчета, что этим отбирают зоны отдыха у горожан. Нет чтобы высадить парк или разбить пруд, для улучшения экологической обстановки. К сожалению, строительство забирает уже высаженное или естественным образом существующие уголки природы, тем самым затаптывая, вырубая или засыпая частично для строительства объектов.

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