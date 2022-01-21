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Объекты природного наследия ЮНЕСКО могут попасть в список наследия России под угрозой

, 12:26

Объекты природного наследия ЮНЕСКО могут попасть в список наследия России под угрозой
Фото: pixabay.com

Объекты природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал», «Вулканы Камчатки» и «Западный Кавказ» могут попасть в список наследия под угрозой. Это будет первый в истории случай, когда такой статус ЮНЕСКО может присвоить объектам в России. Об этом пишет Российское отделение «Гринпис».

Уникальные территории расцениваются чиновниками и бизнесменами как источник прибыли. Байкал бездумно застраивается новыми турбазами, стоки с которых отправляются в озеро, не решена проблема отходов целлюлозно-бумажного комбината. Вулканы Камчатки и Западный Кавказ хотят распахать тяжёлой техникой и застроить элитными курортами и трассами.

Со временем проблемы только усугубляются. Сейчас они достигли такой степени, что объекты могут попасть в список под угрозой уже в этом году на сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отношение власти к ООПТ и заказникам, мягко говоря, бесчеловечно. Парки и природоохранные объекты идут под топор в угоду бизнесу. Через уникальные объекты прокладываются дороги и строятся скоростные трассы, хотя в обход можно, но дороже, поэтому страдают в основном флора и фауна России, которая становится чем дальше, тем беззащитней. Живая природа и ее разнообразие молча погибает, горит или сносится бульдозерами.

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