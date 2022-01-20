5 млрд рублей на улучшение качества воздуха запросило Приангарье у федеральных властей

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20 января 2022, 14:52

Фото: pixabay.com

По словам министра природных ресурсов и экологии региона Светланы Трофимовой, Братск два года не получал федеральных денег на реализацию проекта «Чистый воздух», сообщает ТАСС. Неудивительно что федеральный проект идёт с такими пробуксовками.

«Мы не выполним этот показатель, не выполним указ президента России, если не получим федеральное финансирование и не газифицируем Братск. С учетом того, что два года нам не выдавали федеральное финансирование на проект «Чистый воздух», мы в декабре подготовили заявку на 5 млрд рублей. Из них порядка 3 млрд - на газификацию, проведение трубы, которой газифицируют полностью весь Братск, так как сейчас только одна его часть газифицирована. А вторая часть этих средств предусмотрена в основном на замену автотранспорта и перевод его на биотопливо»,- сказала министр.

Компании загрязнители самостоятельно пытались немного исправить ситуацию с выбросами. «Русал», «Илим», «Иркутскэнерго» за два года реализации проекта вложили более 8 млрд рублей в мероприятия по охране атмосферного воздуха и модернизацию оборудования,- сказала Трофимова.

Основные загрязнители воздуха в Братске - алюминиевый завод, лесопромышленный комплекс, завод ферросплавов, предприятия теплоэнергетики, транспорт. Одним из мероприятий комплексного плана в Братске является газификация. Сейчас город газифицирован всего на 10%.

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