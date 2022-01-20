«Гринпис» выступил против признания атомной энергии и газа экологичными источниками энергии

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20 января 2022, 13:51

Фото: pixabay.com

Российское отделение «Гринписа» обратилось к правительству с призывом отказаться от развития газовых проектов и АЭС. По мнению членов организации, атомная энергия и газ небезопасны для планеты. Напомним, что в конце прошлого года Еврокомиссия предложила включить эти ресурсы в список экологически чистых. «Гринпис» уверен, что данная позиция в корне неверная, сообщает «НИА Экология».

В письме, которое экологи адресовали премьер-министру Михаилу Мишустину, говорится о важности разработки плана поэтапного отказа от финансирования как ископаемого топлива, так и атомной энергетики. Вместо этого экологи предлагают усилить финансирование возобновляемых источников энергии, развитие которых тормозится из-за приоритета угольных и атомных электростанций. Между тем, экологические организации считают, что именно развитие возобновляемых источников энергии способно в короткое время ощутимо снизить парниковые выбросы.

Добыча ископаемого топлива, конечно, наносит непоправимый урон планете, но пока не изобрели «мирный атом», если такое вообще возможно, любые технологии в той или иной мере наносят ущерб здоровью, жизни и экологии. Например, солнечные батареи и лопасти от ветряков не подлежат переработки и их заарканивают. А аккумуляторы для электромобилей требуют добычу лития и дальнейшего его использования. Литиевое производство безумно вредно и травит вокруг себя все и почву, и воду, а также заражает подземные воды.

Конечно, решение необходимо, так, например топливо для самолетов будут изготавливать из водорослей, у ученых масса идей, просто необходимо волевое решение власти для перехода на новые источники энергии и цепочки производств.

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