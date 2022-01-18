Росприроднадзор проверит экологически проблемные «горячие точки» России

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18 января 2022, 14:00

Фото: Соцсети

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова устроила в своем аккаунте Инстаграм опрос о наиболее «горячих точках» в сфере экологии. По итогам голосования пользователей она выбрала три места, которые включила в свой график командировок. В первую очередь, Росприроднадзор направится в Кемеровскую область, где местные жители продолжают жаловаться на черный снег и смог. Наиболее остро ситуация ощущается в Киселевске. Об этом сообщает «НИА Экология».

На весну намечена командировка в Тольятти, где население беспокоят вредные выбросы от местной ТЭК и крупного нефтяного предприятия «Тольяттикаучук». В прошлом году проверки Росприроднадзора показали неоднократное превышение норм содержания опасных веществ в воздухе города. Летом инспекторы ведомства проверят Хакассию, где из-за золотодобычи загрязняются реки.

По спутниковым данным предоставленным WWF загрязнение рек от золотодобычи в 2021 году стало беспрецедентным. А ведь это прямая угроза здоровью человека и биоразнообразию. Экоактивистами было выявлено 320 случаев загрязнения 147 рек Сибири и Дальнего Востока ниже участков добычи россыпного золота на протяжении 11,5 тысячи километров.

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