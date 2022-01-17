Самолеты во Франции начинают переходить на экологическое биотопливо

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

17 января 2022, 14:44

Фото: pixabay.com

Рост стоимости авиабилетов во Франции, произошедший на этой неделе связан с изменением законодательства о биотопливе, которое начиная с этого года станет более экологичным. Сообщает «lejdd.fr».

С этого года 1% этого нового топлива обязаны поставлять самолетам, которые будут взлетать из французских аэропортов. «Устойчивое авиационное топливо», получают из биомассы. Оно может поступать из растительных масел, кулинарных масел, животных жиров, сахаров и крахмалов, некоторых водорослей или лигноцеллюлозы из древесных остатков и некоторых несъедобных растений.

На данный момент оно по-прежнему состоит из смеси, содержащей 50% «традиционного» керосина. Его использование, таким образом, не подразумевает каких-либо изменений в конструкции самолетов или их двигателей. 100% органическое топливо, которое промышленность должна будет иметь в конце десятилетия, должно будет оставаться жидким в температурных диапазонах от -50 ° C до + 60 ° C. Это уменьшит общий углеродный след самолета на 80% по сравнению с обычным керосином.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости