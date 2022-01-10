Учёные доказали, что лесные пожары связаны с таянием Арктики

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10 января 2022, 17:48

Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория под эгидой Департамента науки Министерства энергетики США опубликовала исследования о загадочной связи между лесными пожарами, бушующими на западе Северной Америки, и состоянием арктического морского льда.



Исследователи из лаборатории PNNL пришли к выводу, что сокращение площади ледовой поверхности влияет на циркуляцию воздушных масс и это столь же существенно влияет на климат в Западном полушарии, как и Эль-Ниньо. Арктический регион и запад Соединенных Штатов взаимосвязаны. Региональное потепление поверхности суши и моря, вызванное потерей морского льда, отдаленно приводит к засухе в более южных районах к концу года. В Арктике, морской лед тает с июля по октябрь, так как солнечный свет нагревает увеличивающуюся безлёдную область. Это, в конечном итоге, является прямой климатической предпосылкой для пожаров в Калифорнии, Вашингтоне и Орегоне. Работа была опубликована на сайте «nature.com».



По мере таяния арктического морского льда и нагревания поверхностей суши и моря в атмосфере образуются вихри, которые усиливаются над нагретой областью. По данным исследований, один из них вращается против часовой стрелки, как циклон, порождая перепады давления атмосферного воздуха, постоянно выталкивая полярное струйное течение из его типичного «русла», отводя влажный воздух от западной части Соединенных Штатов. Второй вихрь, образуется под «хребтом» первого над западной частью Соединенных Штатов, вращается по часовой стрелке, и приносит ясное небо и другие «благоприятные» условия для засухи и пожаров.



Поскольку Арктика продолжает нагреваться, это может обострить контраст между этими двумя отдаленно связанными системами, еще больше усугубляя ситуацию в США и без того опустошенную пожарами. Более трех миллионов акров сгорели только по всей Калифорнии в 2021 году.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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