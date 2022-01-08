Увеличение числа крупных лесных пожаров на западе США связано с уменьшением морского льда в Арктике

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8 января 2022, 12:26 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория под эгидой Департамента науки Министерства энергетики США опубликовала исследования о загадочной связи между лесными пожарами, бушующими на западе Северной Америки, и состоянием арктического морского льда.

Исследователи из лаборатории PNNL считают свои работы уникальными, а выводы по ним - ошеломляющими. Правда они все же отметили, что учёные уже давно обратили внимание на тот факт, что уменьшение морского ледового покрова в арктической зоне взаимосвязано с учащением крупных лесных пожаров в умеренной и субтропической зоне климатических полюсов Северной Америки, но основной механизм этого явления был описан впервые. Исследователи из лаборатории PNNL пришли к выводу, что сокращение площади ледовой поверхности влияет на циркуляцию воздушных масс и это столь же существенно влияет на климат в Западном полушарии, как и Эль-Ниньо.

В случае США исследователи обнаружили, что арктический регион и запад Соединенных Штатов взаимосвязаны. Региональное потепление поверхности суши и моря, вызванное потерей морского льда, отдаленно приводит к засухе в более южных районах к концу года. В Арктике, морской лед тает с июля по октябрь, так как солнечный свет нагревает увеличивающуюся безлёдную область. Это, в конечном итоге, является прямой климатической предпосылкой для пожаров в Калифорнии, Вашингтоне и Орегоне. Работа была опубликована на сайте «nature.com».

Итак, по мере таяния арктического морского льда и нагревания поверхностей суши и моря в атмосфере образуются вихри, которые усиливаются над нагретой областью. По данным исследований, один из них вращается против часовой стрелки, как циклон, порождая перепады давления атмосферного воздуха, постоянно выталкивая полярное струйное течение из его типичного «русла», отводя влажный воздух от западной части Соединенных Штатов. Второй вихрь, образуется под «хребтом» первого над западной частью Соединенных Штатов, вращается по часовой стрелке, и приносит ясное небо и другие «благоприятные» условия для засухи и пожаров.

Поскольку Арктика продолжает нагреваться, это может обострить контраст между этими двумя отдаленно связанными системами, еще больше усугубляя ситуацию в США и без того опустошенную пожарами. Более трех миллионов акров сгорели только по всей Калифорнии в 2021 году.

Исследователи решили доказать влияние состояния морского ледового покрытия в Арктике на формирование благоприятных для пожаров климатических условий в более южных районах Северной Америки. Для этого они проанализировали данные по зарегистрированным площадям морского льда за последние четыре десятилетия. С тех пор отмечено, что с конца 1970-х годов арктическое морское ледовое покрытие начало серьёзно сокращаться. Справедливости ради стоит указать, что именно в то время наблюдения только начались. По сути, учёные на протяжении всего периода исследований отмечают сокращение площадей полярных морских льдов.

Но, дальнейшее наблюдение показало, что уменьшение морского ледового покрова заметно прогрессирует. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, в конце лета морской ледяной покров уменьшался на 13 процентов каждое десятилетие по сравнению со средним показателем 1981-2010 годов.

Прогнозируется, что арктический морской лед продолжит сокращаться, а это в конечном итоге приведет к периодам незамерзающих арктических вод. По мнению учёных такое может наступить до 2050-х годов. Сегодня даже более старый, более толстый лед, который сохраняется круглый год стал тоньше и хрупче.

В своё время советский ученый-климатолог Борис Дзердзеевский указывал, что при оценке климатических изменений, влияющих на возникновение крупнейших катастроф необходимо учитывать изменения солнечной активности и состояние космической «погоды». Судя по всему, американские исследователи смогли только «схватить проблему за хвост». Они просто констатировали телесвязь, соединяющую высокоширотные и среднеширотные регионы, которая влияет на повышение пожарной опасности у последних.

Причину этого явления уже давно сформулировал Борис Дзердзеевский. Его исследования по проблемам общей циркуляции атмосферы и климата входят в золотой фонд современной климатологии. В частности, они касаются и циркуляции атмосферы Северного полушария Земли. Если говорить о Северной Америке, там формирование атмосферных вихрей во многом определяется самой географией континента и не надо «быть семи пядей во лбу», чтобы определить взаимосвязь погодных и климатических процессов, происходящих в верхних и средних широтах этой части планеты.

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