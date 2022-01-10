Из-за автомобильных выбросов ежегодно заболевают астмой более 2 миллионов детей

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

10 января 2022, 12:03

Фото: pixabay.com

Поскольку большая часть населения мира проживает в городских районах, понимание воздействия загрязнения воздуха на городском уровне может послужить основой для подходов к смягчению последствий. В предыдущих исследованиях глобального загрязнения воздуха в городах не рассматривались тенденции в концентрациях загрязнителей воздуха или соответствующие связанные с ними уровень смертности. Ученые попытались оценить тенденции в области тонкодисперсных твердых частиц концентрации и связанная с ними смертность в городах во всем мире. Об этом сообщает «The Lancet».

2 млн детей ежегодно заболевают астмой из-за автомобильных выбросов: диоксид азота провоцирует 2/3 новых случаев, сообщает «ШЭР».

Предыдущая работа учёных показала, что у 13% детей, живущих в городах, развивается астма. Если сузить диапазон до 250 наиболее населенных городов мира, показатель вырастет до 50%.

Хуже всего обстоят дела в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В Европе и США воздух год от года становится немного чище.

В 2019 году примерно 86%, это примерно 2,5 миллиарда жителей городских жителей проживали в районах, которые превышали руководящие принципы и предельно допустимые концентрации установленные ВОЗ.

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