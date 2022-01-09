Евгений Тишковец: В Москве вырастут полуметровые сугробы, которых не было с 1942 года

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9 января 2022, 17:30

Фото: pixabay.com

Сугробы, которых в середине января не было с 1942 года, со времен битвы за Москву, вырастут в столице к концу недели. Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в городе за неделю выпадет почти месячная норма осадков, сообщает ТАСС.

Понедельник в Москве ознаменуется непрерывными снегопадами с общим количеством осадков 9-14 мм. Это составляет 1/3 месячной нормы, может быть побит рекорд осадков для 10 января, который держался с 1960 года. Тогда общее количество осадков составило 10,2 мм. В результате обильных снегопадов сугробы в Москве вырастут с 27 до 35 см.

Высота снежного покрова за несколько дней снегопадов может достигнуть 38-40 см. Обычно так наметает лишь на Русском Севере, например, в Сыктывкаре или Воркуте.

За предстоящую неделю с понедельника по пятницу на Москву обрушится почти весь январский объём осадков. Только за одну неделю снежный покров достигнет высоты, который обычно формируется в течение половины зимы.

Ожидаемые объемы снега могут привести к падению деревьев под его тяжестью, а также к критическим нагрузкам на кровлю крыш, ну и конечно к снежному коллапсу и многочасовым пробкам на дорогах.

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