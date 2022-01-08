Департамент транспорта Колорадо меняет свои стратегии развития из-за изменения климата

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

8 января 2022, 16:46

Фото: Сценарий дорожной карты парниковых газов в Колорадо, Bikeportland.org

Дептранс Колорадо теперь будет сверяться с прогнозами по изменению климата прежде чем принимать транспортные стратегии, пишет «Bikeportland.org».

Колорадо сделали климат ключевым приоритетом в любом новом транспортном проекте, переместив фокус внимания от расширения автомагистралей и дорог на улучшение вариантов неавтомобильного транзита.

Это единственный работающий подход: заранее оценивать, к чему приведёт очередное расширение дороги или строительство новой — и делать выводы, нужно ли это городу. В большинстве случаев ответ «нет» — потому что городу по-настоящему нужен работающий общественный транспорт и инфраструктура для микромобильности, пишет «ШЭР».

Именно в эти преобразования намерены инвестировать в Колорадо и Орегоне.

«Результатом процесса планирования перевозок по всему штату должен стать долгосрочный, финансово осуществимый, экологически безопасный, мультимодальный план транспортной системы для Колорадо, который уменьшит трафик, загрязнение воздуха и смог, обеспечивая при этом эффективное, устойчивое и безопасное перемещение людей, товаров и услуг», — говорится в фрагменте из документа Департамента транспорта Колорадо (CODOT), в котором излагается план.

В октябре Джо Кортрайт, экономист из Портленда, который фокусируется на городской экономике и потратил годы на обработку данных ODOT, написал, что ODOT опубликовал ложные экологические заявления. В статье, опубликованной на Strong Towns, Кортрайт утверждает, что департамент транспорта опубликовал недостаточный отчет о воздействии на окружающую среду для спорного проекта расширения автострады I-5 Rose Quarter и сфальсифицировал данные о влиянии этого проекта.

«Они создали сфабрикованные прогнозы, которые утверждают, что трафик и загрязнение будут больше, если мы не построим автострады. Это ложные утверждения, — заявляет Кортрайт в своем блоге. — Ключевая часть аргумента агентства заключается в том, что этот проект по расширению автострады ... не будет оказывать существенного влияния на загрязнение воздуха или парниковые газы. Они делают причудливое заявление в своей экологической оценке, что не расширение автострады (вариант «без строительства») каким-то образом приведет к большему загрязнению, чем восьми- или 10-полосная автострада, которую, как показывают их планы, они действительно намерены построить».

Хотя климатический кризис негативно повлияет на индустрию отдыха на открытом воздухе в Орегоне и Колорадо, новые правила транспорта встретили сопротивление со стороны лидеров в более сельских районов штата. Ведь оба штата известны природной красотой и возможностями отдыха на свежем воздухе для туристов и жителей, которые привыкли путешествовать на машине, чтобы добраться до сельских мест.

Несмотря на это, транспортный комитет утвердил новые правила.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости