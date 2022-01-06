С 2027 года Россия и Китай начнут совместное строительство базы на Луне

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6 января 2022, 12:16

Фото: pixabay.com

Российские и Китайские ученые планируют создать автономную научную станцию на Луне. Миссию «Чанъэ-8» по высадке на Луну, запланированную на 2035 год, решили ускорить на 8 лет чтобы опередить США их план создания своей лунной базы. Об этом сообщает «Хайтек».

Китайские ученые намерены создать автономную мобильную исследовательскую станцию, которая может перемещаться на расстояние до 1000 км.

Кроме того, Китай решил не возводить на Луне окололунную орбитальную станцию, которую планировалось использовать как перевалочный пункт в рамках лунной программы NASA «Артемида».

Новая китайско-российская база будет сразу создаваться на Луне как автономный объект, способный принимать космонавтов. Сегодняшняя же лунная программа Китая будет, в частности, посвящена поиску пещер для развертывания баз, которые таким образом будут находиться под надежной радиационной и метеоритной защитой. В то время как НАСА планирует создание совей базы на поверхности.

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