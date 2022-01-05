«Искусственное солнце» в Китае смогло достичь температуры 70 миллионов градусов по Цельсию

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5 января 2022, 13:54

Фото: Макет экспериментального термоядерного реактора, wikimedia.org

Термоядерный реактор в Китае разогрелся в пять раз сильнее Солнца, он достиг температуры 70 млн. градусов по Цельсию и работал при таком нагреве около 17 минут, установив рекорд устойчиво высоких температур. Об этом пишет «The Independent».

Экспериментальный сверхпроводящий токамак (EAST), известный как «искусственное солнце», проработал 1056 секунд. На сегодняшний день это является самым продолжительным временем работы подобного аппарата в мире.

Достигнутый результат может стать фундаментом для строительства стабильного термоядерного инженерного реактора в будущем.

Цель проекта — выработка безграничной чистой энергии, имитирующую естественные реакции, происходящие внутри звезд.

При этом без использования ископаемого топлива и не оставляя после себя опасных отходов. Проект уже обошелся китайским властям более чем в 700 миллиардов фунтов стерлингов.

Главное, чтобы в процессе опытов «искусственное солнце» не рвануло, поскольку чем обернется такая катастрофа для землян науке ещё не известно.

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