В этом году на карте Архангельской области может появиться новый заказник

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4 января 2022, 14:41

Фото: pixabay.com

Как сообщил руководитель Архангельского филиала WWF Николай Ларионов, в Поморье удалось сохранить 180 тысяч гектаров лесфонда. Благодаря достигнутым с лесопользователями соглашениям, эти первозданные леса навсегда защищены от рубок и любой хозяйственной деятельности человека. Еще порядка 800 тыс. га попали в так называемую «зону ограниченного пользования». Это значит, что деятельность на данных территориях строго регламентирована, об этом сообщает WWF России.

Напомним, что в 2020 году из Схемы территориального планирования Архангельской области каким-то неведомым образом исчезли 11 планируемых к созданию заказников регионального значения.

В 2021 году экозащитникам удалось добиться создания при правительстве региона рабочей группы по данной проблеме. Но провести получилось буквально пару встреч.

Одновременно с этим продолжилась работа по сбору обоснований для создания ООПТ. Как сообщил Николай Ларионов, в следующем году в планах внести в министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области пакет документов для создания заказника «Тиманский» на территории Лешуконского района. По данным полевых исследований удалось собрать доказательства обитания на данной территории одной из группировок дикого северного оленя – краснокнижного вида, находящегося под угрозой исчезновения.

Надеемся, что все планы сбудутся и в этом году Архангельская область пополнится новой особо охраняемой природной территорией, а все 11-ть исчезнувших из плана ООПТ и заказника восстановятся и снова вернутся в территориальное планирование области.

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