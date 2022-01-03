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3 января 2022, 12:59

Фото: © Артем Геодакян/ТАСС, архив

Просадка грунта и сход оползня зафиксированы в Сочи, сообщается на сайте Главного управления МЧС России. Сильные дожди последних дней спровоцировали движение грунта возле многоэтажки на улице Пластунская. Просадка грунта была такой силы, что старые деревья выкорчевало с корнями. Кроме того, существует опасность схода лавин в горах Краснодарского края выше 2 500 м. В Сочи лавиноопасно выше 1 500 м над уровнем моря. По данным регионального управления МЧС, существует опасность схода лавин в горах, сообщает ТАСС.

Днём ранее власти Сочи сообщали о продлении штормового предупреждения в городе. В ближайшие часы ожидается неблагоприятная погода, в том числе выпадение осадков в виде мокрого снега и его налипание на провода и деревья. Температура воздуха на побережье ночью опустится до минус трех - плюс двух градусов.

Из-за схода оползня на главной городской магистрали ввели реверсивное движение. По предварительным данным никто не пострадал.

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