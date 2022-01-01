В Австралии домашним кошкам запретят покидать свои дома

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1 января 2022, 15:07

Фото: pixabay.com

Законодательные власти Западной Австралии рассматривают закон о содержании домашних кошек. С одной стороны, они игривые и нежные компаньоны, которые для многих людей являются идеальным домашним животным. С другой стороны, кошки также известны как машины для убийства. Об этом пишет австралийское издание «Аbc.net».

Ветеринары дикой природы практически каждый день сталкиваются с последствиями охоты домашних кошек. Они утверждают, что одна кошка может быть причастна к более чем 180 нападениям на местных животных, которые обитают только в Австралии и больше нигде не встречаются.

Одним из недавних пациентов была величественная сова-бубук. Сову пришлось усыпить после того, как её принес владелец кошки, который обнаружил раненую птицу во рту своего питомца.

Около 450 местных животных, преимущественно мелких птиц и квенд (тип бандикута), привозятся в больницу дикой природы Западной Австралии на юге Перта каждый год после встречи с кошкой.

Это только те атаки, которые сотрудники могут доказать, что ответственность за них несут 100% кошки, а сколько случаев остаётся не известными.

Владельцев пушистых охотников призовут к ответственному содержанию своих питомцев. Власти введут для них комендантский час.

Например, в Канберре владельцы кошек должны будут содержать их в своих домах с середины следующего года, в то время как в городе Большой Бендиго комендантский час для кошек только что был продлен до запрета 24/7. И даже выдвигаются предложения запретить кошек во всех общественных местах.

Одной из мер ограничения передвижения хотят обязать хозяев содержать питомцев в специальных вольерах, что позволит оградить их от свободного выгула.

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