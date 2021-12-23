Вести Поморья: В Северодвинском парке культуры возвели деревянную горку на шесть миллионов рублей

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23 декабря 2021, 22:07

Фото: Россия 1

Администрация Северодвинска потратила шесть миллионов рублей на возведение новой, небольшой, деревянной горки в городском парке культуры и отдыха. Об этом сообщил телеканал «Вести Поморья». Возможно, кому-то покажется, что стоимость строительства этого сооружения - запредельна, но, только не местной власти.

Администрация Северодвинска нашла на что потратить бюджетные шесть миллионов и этим объектом оказалась небольшая деревянная горка, предназначенная для традиционной русской забавы - «катания с горок». Казалось бы, ничего в том дурного нет, просто создан очень нужный зимний аттракцион, на демонтаж которого, кстати, также придётся потратиться. Однако, вернёмся к началу. Вам, господа читатели, не кажется, что стоимость горки значительно завышена. Счётной палате, вероятно, неплохо было бы обратить на это строительство пристальное внимание, а заодно проверить всю финансовую деятельность местной городской администрации. Впрочем, как говорится: не пойман - не вор. Возможно, что горка исполнена из ценных пород древесины и по каким-то дорогостоящим строительным технологиям, которые обеспечивают её надёжность и безопасность. В таком случае к местным властям нет никаких претензий. И просьба - простить нас за излишнюю подозрительность, точнее - бдительность.



Для убедительности процитирую местное телевидение: «Сооружение обошлось в шесть миллионов рублей. Сейчас администрация города оформляет на аттракцион необходимые документы. Таковы требования безопасности. Персоналу парка даже пришлось пройти обучение. Горку планируют открыть на следующей неделе».

Конечно же столь большие траты местных властей не могут обойтись без жеста благотворительности. Поэтому по доброй воле администрации Северодвинска «первыми посетителями станут ребята из социальных учреждений города и малообеспеченных семей». Далее также идёт цитата: «Для них вход на горку, которая расположена на территории парка развлечений, будет бесплатным. В новогодние и рождественские каникулы горка будет доступна для всех желающих». Судя по всему все желающие будут компенсировать затраты на возведение этой горки, поскольку бесплатной она будет только «для ребят из социальных учреждений города и малообеспеченных семей».

Да, чуть не забыла: «Горку украсят праздничной иллюминацией». Интересно - стоимость иллюминации входит в уже потраченные шесть миллионов?

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