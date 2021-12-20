BBC: Подростки и монахиня пытаются остановить австралийскую угольную шахту

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20 декабря 2021, 15:50

Фото: Л. МАКГРЕГОР, Сестра Бриджид Артур и Анджали Шарма возле федерального суда в Мельбурне со своим адвокатом Дэвидом

Автор иска — 17-летняя девушка, она обвинила министра окружающей среды в том, что он не защищает молодежь от вреда, вызванного изменением климата, а делает всё только хуже. Новая шахта в Южном Уэльсе станет источником примерно 170 млн тонн выбросов ископаемого топлива в атмосферу в год.

К девушке присоединились ее друзья и их законный представитель — 87-летняя монахиня Бриджид Артур, которая выступала в качестве законного опекуна молодых людей. Первый суд они выиграли, но правительство обжаловало решение. Австралия — один из лидеров по экспортеру угля в мире.

Когда восемь подростков и пожилая монахиня в Австралии объединились для рассмотрения дела о климате, они выиграли историческое решение. Их дело в настоящее время обжаловано правительством страны. Если окончательный вердикт изменится в их пользу, это будет иметь последствия не только для австралийского законодательства, но и для климатических дел во всем мире.

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