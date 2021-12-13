Выведение космических аппаратов с космодрома Байконур будут экологически чистые ракеты-носители

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

13 декабря 2021, 16:16

Фото: с сайта Роскосмос

Седьмое заседание Российско-Казахстанской межправительственной комиссии по комплексу «Байконур» под председательством заместителей председателей правительств России и Казахстана, соответственно, Юрия Борисова и Романа Скляра, состоялось в Нур-Султане (Казахстан) 13 декабря 2021 года. Об этом сообщает «Роскосмос».

В частности, речь шла о проекте Байтерек, стартовавшем в 2004 году и инициированном для создания организационно-технической структуры для выведения космических аппаратов с космодрома Байконур экологически чистыми ракетами-носителями. Об этом сообщает ТК «Мир 2051».

«Для нас крайне важно видеть свет в конце тоннеля, таким светом является реализация программы «Байтерек» по осуществлению пусков ракеты-носителя «Союз-5» с космодрома Байконур.

Основные документы согласованы, согласован облик ракетно-космического комплекса, сама ракета находится в стадии наземных статических и динамических испытаний. Этот комплекс будет готов к началу летно-конструкторских испытаний с декабря 2023 года», — заявил руководитель государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Строительство на комплексе «Байтерек» начнется в марте 2022 года, а завершится до осени 2023 года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости