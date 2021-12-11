В России запущен проект научного волонтёрства «Снежный дозор»

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11 декабря 2021, 17:02

Фото: pixabay.com

Климат планеты стремительно меняется. Эти изменения касаются и гидрометеорологических явлений. В последние несколько лет учёные уже отмечали аномалии, связанные с нехарактерно тёплыми зимами и поздним формированием снежного покрова. Об этом сообщают «Метеовести».

Сбор фенологических данных о снегопадах и формировании устойчивого снежного покрова на конкретной территории на протяжении нескольких лет может помочь специалистам проследить динамику климатических изменений. Подтвердить или опровергнуть наличие тенденций.

Проект научного волонтёрства «Снежный дозор» запускается второй год подряд. От добровольцев-метеорологов ждут сообщений о четырёх параметрах. Нужно отмечать даты выпадения первого снега. Нужно наблюдать за снегом и зафиксировать дату, когда снег уже больше не будет таять, а останется лежать, формируя устойчивый покров. Устойчивый ли снежный покров – будет ясно не сразу, а через некоторое время.

Важно отметить именно эту дату и точно её прописать в наблюдениях.

На основе полученных данных будут составлены карты погодных аномалий. Обрабатывать информацию о снеге и составлять карты будет фенологическая сеть РГО и Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН).

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