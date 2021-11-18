На новый тепличный комплекс для хвойных пород в Нижегородской области выделено 18 млн рублей

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18 ноября 2021, 15:31

Фото: pixabay.com

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов», входящего в состав национального проекта «Экология», в Нижегородской области построили тепличный комплекс для выращивания лесопосадочного материала хвойных пород. Ожидается, что он сможет закрыть потребность многих регионов в необходимых саженцах. Об этом сообщает «Ресайкл».

«Для того, что обеспечить лесопользователей необходимым посадочным материалом, правительством Нижегородской области из областного бюджета выделено 18 млн. рублей на строительство трех современных теплиц для выращивания хвойных пород с закрытой корневой системой», — сообщил министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

Сообщается, что новый тепличный комплекс сможет за три ротации вырастить около 4 млн саженцев. Новые теплицы планируется засеять весной 2022 года.

Напомним, федеральный проект «Сохранение лесов», входящего в составе нацпроета «Экология», реализуется по указу президента РФ Владимира Путина. По нему предусмотрено обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.

Правда не очень понятно, как считать сгоревшие леса 2021 года в Якутии и в Сибири, сколько выбыло, пока речь идет только о 18 млн сгоревших гектар и кто и как их будет восполнять неясно.

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