«Зеленые» итоги недели: Китай собирает краснокнижные ресурсы России, на Землю могут обрушиться суперливни

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

15 ноября 2021, 11:26 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Росприроднадзор заявил, что Китай активно собирает краснокнижные ресурсы России. В Шотландии вырубают лес, чтобы спасти планету. В Болгарии обмелел Дунай. Из новостей науки «АН» выделили исследование о том, что люди нарушили важную природную закономерность в Мировом океане, а потепление на планете угрожает человечеству стихийными бедствиями в виде суперливней.



Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на прошлой неделе заявила: «Давайте четко скажем — «большой китайский брат» у нас просто пылесосит всё, что только можно добыть». Чиновница пояснила, что ей приходится давать разрешения на вывоз кабарги, сосновых шишек и гриба чаги.



Среди прочего, Китай является крупнейшим потребителем леса в мире. Согласно данным ООН, на эту страну приходится до 39 % всех мировых закупок древесины, Россия же — один из лидеров экспортного рынка. Китай уже давно хозяйствует в России, он перешел Амур и теперь спокойно и тихо правит на наших сибирских землях. Огромные территории без боя сданы китайским бизнесменам в аренду и этот финансовый захват российской экономики и ее ресурсов продолжается уже больше 20 лет.



Вырубать лес, чтобы спасти планету — это реальная мера, которую применяют в Шотландии. Деревья способны накапливать углерод, а в лесу Банлойт деревья накопили 1,3 млн тонн СО2 — это 2% годового углеродного следа Шотландии.



Используя лазеры, установленные на дронах, для сканирования деревьев и изучения протяженности и глубины торфа, ученые смогли измерить количество хранящегося углерода. Ежегодно в Шотландии высаживается около 60 000 деревьев на холмах, которые специально выращиваются в специализированных питомниках. Старые и поврежденные деревья выделяют больше СО2, чем удерживают, и тем самым вредят планете. Поэтому их срубили для общего блага.



Есть и противники такой теории. Так, например, физик-ядерщик из Петербургского института ядерной физики Анастасия Макарьева более десяти лет отстаивает теорию о том, что таёжные леса России регулируют климат северных районов Азии. Многие западные метеорологи с ней не согласны, но правительство и ученые России заинтересовались этой теорией.



Так называемые «летающие реки» — это преобладающие ветра, которые поглощают выделяемый лесами водяной пар и доставляют дожди в отдаленные водные бассейны. Спорная теория предполагает, что ветрами управляют сами леса.



Есть ещё одна теория о том, как лес в целом влияет на климат. Ученые давно обратили внимание, что над лесами формируется свой микроклимат и дожди там проливаются в жаркие периоды чаще на 15% чем на безлесье. А утренние или вечерние туманы в лесу, говорят о том, что он сам себя охлаждает, как самостоятельная большая экосистема. И самое интересное, что они влияют на мировую циркуляцию воды, просто эта связь еще не до конца ясна.



Грустные новости приходят к нам из Болгарии, где идет обмеление Дуная, на нескольких участках побережья оно достигло критических отметок. По официальной информации, глубина реки в районе пункта Ново-Село на данный момент составляет всего 35 сантиметров. Неподалёку от границы с Румынией, около «Дунайского моста-2», этот показатель едва превышает 70 сантиметров. Такое положение дел серьёзным образом угрожает не только судоходству, но и экологии региона.



Однако пока власти Болгарии не вводят соответствующих ограничений – на прошлой неделе в порт Видина вошли сразу два круизных лайнера. Эксперты называют в качестве причин снижения уровня воды - хозяйственные работы в ряде прибрежных регионов, а также жаркое и прошедшее практически без дождей лето.



Специалисты уверены, что на восстановление Дунаю потребуется несколько лет. Обеспокоенность нужно проявлять уже сейчас, тем более что судоходство в обмелевшей реке может привести к гибели экосистем и экологической катастрофе Дуная. А ведь это вторая по протяжённости река в Европе, её длина составляет 2860 км.



Новое исследование по изменению климата ученых из университета Гарварда моделирует погоду при увеличении температуры на 10 градусов по Цельсию. Они считают, что Землю буквально зальёт дождями, если рост температуры не получится сдержать.



По словам ученых, воздух насыщается водой до определенного предела, а уж потом возникает суперливень. Буквально за 6 часов (примерно столько длится суперливень) выпадает столько же осадков, сколько обрушивается во время тропических штормов, которые длятся несколько дней. После суперливня облака рассеиваются, а впоследствии цикл повторяется. Если температура вырастет на 10°С от нынешнего значения, поверхность океана начнёт нагреваться и из-за этого в нижних слоях атмосферы повысится влажность. Когда начнутся суперливни, они будут идти раз в несколько дней, что не позволит людям восстанавливать разрушенную инфраструктуру и даже отдохнуть от невыносимых погодных условий.



В Мировом океане сейчас тоже не без проблем. Ученые считают, что люди нарушили его важную природную закономерность. Новые исследования подтвердили, что в разных размерных классах морских организмов (от бактерий до китов) количество биомассы почти не отличается. Но человек нарушает эту закономерность бесконтрольным промысловым выловом. 50 лет назад исследователи взяли первые образцы биомассы морского планктона и предположили, что на все размерные классы морской флоры и фауны приходится примерно одинаковое количество биомассы. Например, бактерии на 23 порядка меньше, чем синий кит, их численность также на 23 порядка выше. С тех пор эта гипотеза о спектре размеров остается неоспоримой, хотя ее работу проверяли только на различных группах планктона.



Группа ученых из Германии, Израиля, Испании, Канады и Австралии под руководством Иэна Хаттона из Института экологических наук и технологий Автономного университета Барселоны (ICTA-UAB) попыталась проверить гипотезу в глобальном масштабе и сравнить биомассы всех размерных классов — от бактерий до китов. Они использовали исторические реконструкции и модели морских экосистем, чтобы оценить биомассу до начала промышленного рыболовства (до 1850 года), сопоставили эти данные с современными и оценили воздействие человека на окружающую среду. Исследователи сосредоточились на 12 основных группах флоры и фауны примерно в 33 000 точках океана. Модели доиндустриального периода в значительной мере подтвердили изначальную гипотезу: в каждом размерном классе примерно одинаковое количество биомассы. В результате исследования, биомасса бактерий превышала на одну гигатонну морских млекопитающих, которых на эту массу не доставало. В этом исследовании ученые использовали достижения в области наблюдения за глобальным океаном и недавние мета-анализы, чтобы проверить первоначальную гипотезу Шелдона от бактерий до китов в глобальном масштабе.



Выводы оказались неутешительными: до 1850 года распределение биомассы в океане было равномерным, чего нельзя сказать о современности. Крупные рыбы и морские млекопитающие, такие как дельфины, потеряли 2 гигатонны биомассы (сокращение на 60%), а самые крупные киты уничтожены на 90%.





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