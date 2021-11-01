10 мешков с использованными шприцами и системами для капельниц обнаружены в Дагестанской реке

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1 ноября 2021, 14:16

Фото: dnr-hotline.ru

В Дагестанской реке Аварское Койсу обнаружены шприцы и системы на внутривенных инъекций. Об этом сообщает «НИА Экология».

— На видео, снятом жителем села Чалда Гергебильского района и присланном в адрес АНО «Каспийский природоохранный центр», видны в большом количестве в реке Аварское Койсу использованные одноразовые шприцы и системы для внутривенных инъекций.

Там же уточняется, что шприцы и системы для капельниц относятся к категории медицинских отходов класса «Б» и являются эпидемиологически опасными, поскольку с высокой долей вероятности заражены условно-патогенными и патогенными микроорганизмами.

И это во время пандемии коронавируса. Если воздушно-капельным путём передаются только некоторые заболевания, то через кровь передается практически всё чем болеют люди.

Минприроды уже отреагировало на ситуацию, пообещав произвести очистку реки.

Согласно поступившей от властей информации, опасная находка из 10 мешков с использованными шприцами и системами для капельниц будет осмотрена следователями, а потом утилизирована на территории ЦРБ Гергебильского района.

Вмести со следственной группой на берегу находятся представители администрации и глава села. К руслу реки Аварского Койсу выходят лечебные учреждения нескольких районов — Гергебильский, Гунибский, Тляратинский, Шамильский, Хунзахский.

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