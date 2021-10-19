В ЯНАО власти месяц не могут потушить горящую свалку

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19 октября 2021, 12:05

Фото: «Ресайкл»

Жители города Лабытнанги больше месяца лишены чистого воздуха. Все дело в местном полигоне с отходами, который не удается окончательно потушить с конца августа. Специалисты сравнивают возгорание на свалке с возгоранием в торфяниках, когда очаги огня продолжают тлеть на глубине 10-15 метров. Об этом сообщает «Ресайкл».

Сами возгорания выглядят как прорывающийся из-под мусора дым в разных частях свалки. Из-за огня и высоких температур песок смешивается с мусором, что приводит к загрязнению почвы, а гниющие в глубине отходы разогреваются сами по себе.

Смог и удушливый запах со свалки приводят к самым разным последствиям для местных жителей. Так, жители ЯНАО жаловались и на головную боль, и на тошноту, и даже на симптомы ротавируса.

Только вдумайтесь, от свалки, которая горит уже месяц, диоксинов и фуранов выделилось в атмосферу примерно, как от всех мусоросжигательных заводов в Германии или Франции за год. Чиновники должны срочно погасить огонь и понести наказание за подрыв здоровья населения и экологии региона.

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