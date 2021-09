ВМО ООН сообщила о том, что за последние 50 лет количество природных катаклизмов увеличилось в пять раз

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

2 сентября 2021, 15:18

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН выпустила новый доклад: WMO Atlas of mortality and economic losses from weather, climate and water extremes, где проанализировала данные о смертях и экономических потерях в результате стихийных бедствий за последние 50 лет, с 1970 по 2019 год. В атласе приводятся данные не только за весь 50-летний период, а также отдельно по каждому региону и десятилетию. Об этом сообщает «Ресайкл».

По факту, это первый документ подобного масштаба, где дан всеобъемлющий статистический анализ последствий стихийных бедствий. Всего в этот период зафиксировано 11 тысяч стихийных бедствий, 2 млн погибших и экономический ущерб в $3,64 трлн. При этом, почти треть (3 454) всех зарегистрированных стихийных бедствий приходится на Азию, что привело к гибели более 975 тысяч человек и к экономическому ущербу $1,2 трлн.

Самыми смертоносными стихийными бедствиями оказались засухи - 650 000 смертей, штормы - 577 232 смерти, наводнения - 58 700 смертей и экстремальные температуры - 55 736 смертей. Что касается экономических потерь, то наибольший ущерб принесли штормы - $521 млрд и наводнения - $115 млрд.

В целом, исходя из данных доклада, за последние полвека количество стихийных бедствий увеличилось в пять раз, а экономические потери возросли в семь раз (при этом, не понятно, как учитывали инфляцию). Но есть и хорошие новости: совершенствование систем заблаговременного предупреждения привело к значительному снижению уровня смертности – благодаря своевременному информированию количество жертв с 1970 года снизилось в три раза.

Изменение климата уже начинает приниматься в расчет как учеными, так и экономикой. Нагревание планеты меняет течения, растапливает ледники, и меняет облик земли. Если человечество не прекратит варварское использование ресурсов земли, то в скором времени планета может стать непригодной для жизни.

