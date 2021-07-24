Пепел Этны добрался до Кубани и Ставрополья

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24 июля 2021, 14:10

Фото: Соцсети

Многоспектральный датчик TROPOMI, установленный на борту спутника Sentinel-5, обнаружил облако диоксида серы над Кубано-Приазовской низменностью и Ставропольской возвышенностью. Об этом сообщают «Метеовести».

По данным прибора, содержание SO2 над югом Европейской России на высоте 2 км составило 20,9 единиц Добсона, а масса диоксида серы в шлейфе превысила 16 килотонн. Предполагаемый источник – пепловый шлейф вулкана Этна на Сицилии.

Как сообщает портал «N+1», во время извержений вулканы изливают на поверхность дегазированную магму, лаву, а в воздух выбрасывают пирокластический материал и газы. Крупные извержения могут высвободить огромные объёмы газа за короткое время. Например, вулкан Пинатубо в 1991 году выпустил в верхние слои атмосферы более 250 мегатонн водяного пара за один день.

Кроме воды вулканы также выделяют диоксид углерода, диоксид серы и сероводород. В зависимости от концентрации перечисленные газы могут быть опасны для здоровья людей и влиять на экологию и климат планеты.

Диоксид серы замыкает тройку самых распространенных вулканических газов. Это бесцветный газ с резким запахом, который раздражает кожу и слизистые оболочки. В воздухе SO2 взаимодействует с водой и выпадает в виде кислотных дождей или преобразуется в сульфатные аэрозоли, которые отражают солнечный свет и охлаждают климат Земли.

Предположительно, данные следы вулканического вещества над южными регионами России являются следствием извержения стратовулкана Этна, произошедшего утром 20 июля, когда пепловый шлейф над Сицилией смещался в юго-восточном направлении и достиг высоты в 10 км.

На сегодняшний день, актуальность прогнозов разных геологических процессов стоит очень остро. Из-за изменения климата число катаклизмов и опасных природных процессов резко увеличилось. Ученые отмечают увеличение количества землетрясения за последнее десятилетие. Также возросло число ураганов, ливневых дождей, оползневых процессов, сходов селей, штормов, пожаров и извержений вулканов.

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