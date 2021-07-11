21 африканское государство объединились, чтобы построить стену из деревьев и внести вклад в борьбу с климатическим кризисом

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11 июля 2021, 14:47

Фото: соцсети

Проект Африканского союза, направленный на борьбу с опустыниванием земель к югу от пустыни Сахары называется «Великая зеленая стена». Суть проекта состоит в создании полосы древесной растительности, способной сдержать расширение Сахары. Планируется, что эта полоса протянется от Сенегала до Джибути, будет иметь ширину около 15 км и длину 7775 км. В 2012 году в проекте участвовали 11 африканских государств, в 2019 году - уже 21 государство. Если проект будет реализован, то его результаты будут хорошо заметны из космоса.

Борьбу с опустыниванием, ведут практически все страны мира. В России, это рукотворная территория на границе Калмыкии и Астраханской области достигла примерно размеров с Грузию и продолжает расти. Бесконтрольная вырубка деревьев и неправильное ведение сельского хозяйства привело к этой экологической беде. Теперь на этой территории можно встретить песчаные бури, которых ранее не наблюдалось.

В Китае, засаживают деревьями Великую Китайскую стену, тоже от песчаных бурь и опустынивания территории.

В Средней Азии между Узбекистаном и Казахстаном идет опустынивание Аральского моря. Высыхая, освобождаются пески, которые разносят ветром на обширные территории. Эта экологическая катастрофа, напрямую влияет на климат и здоровья населения.

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