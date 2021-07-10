Ученые считают, что торфяники основные поглотители СО2

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10 июля 2021, 17:04

Фото: соцсети

Торфяные болота являются наиважнейшим элементом экосистемы.

Уменьшить количество CO2 могли бы растения, которым он нужен для фотосинтеза. Этот углекислый газ часто так и остаётся связанным, образуя огромные запасы – например, в виде болотного торфа. Известно, что торфяники, несмотря на то, что покрывают всего лишь примерно 3% поверхности суши, уже накопили 500 гигатонн углерода. Об этом сообщает «Наука и жизнь».

Это больше, чем содержат все леса планеты, которые занимают в три раза большие площади.

К такому выводу пришли исследователи из Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Югорского и Пензенского университетов совместно с коллегами из Великобритании изучив ключевые изменения в одном из торфяных болот Западной Сибири, находящегося в 30 километрах от Ханты-Мансийска.

Возраст самых глубоких слоев торфа составил около 9,5 тысяч лет, то есть они образовались в бореальном периоде (ранний голоцен). Тогда в Сибири был более мягкий климат, а осадков выпадало больше, чем когда-либо за последние десять тысяч лет. Результаты исследований опубликованы в Ambio.

По словам авторов работы, самыми важными с практической точки зрения являются данные об атлантическом периоде в жизни болота. Расчёты показывают, что к 2050 году в Западной Сибири из-за глобального потепления температура может вырасти на 0,9–1,5 °C, а влажность повысится на 12–39%. Нечто похожее происходило примерно восемь тысяч лет назад, и как раз тогда торфяник поглощал значительное количество углерода из атмосферы. Конечно, полностью остановить глобальное потепление торфяные болота не смогут, однако если их торфообразовательная активность достигнет уровня атлантического периода, они смогут на некоторое время задержать его.

Торфяные болота в России составляют уникальную экосистему и нуждаются в заботе и охране. С начала прошлого столетия, торфяники активно вырабатывались, они шли как на отопление, так и на удобрение почв. На сегодняшний день, в мире, еще не придумали лучшего естественного удобрения, чем торф. Выходили целые исследования о качестве удобрений, но все они проигрывают торфяникам, а большинство экоудобрений содержит какой-то % торфа.

Из-за нерачительной хозяйственной деятельности человека, осушенные торфяные болота периодически горят, это происходит в жаркое лето, например, в Москве в 2010 году.

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