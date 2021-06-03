Аномально высокие летние температуры могут привести к новому возгоранию торфяников, что надо делать

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3 июня 2021, 09:14 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Если верить Гидрометцентру РФ – нас ждёт очень жаркое лето. У нас ещё свежи воспоминания о летнем пекле 2010-го. Но, в прошлом году синоптики так же нам прогнозировали жаркое лето, к счастью, их прогнозы не оправдались. Как говорится – пронесло. И всё же стоит взглянуть на все напасти что нам сулит новая жара, а для этого вернёмся в ставшие историческими дни 11-летней давности. Москву буквально окутало дымом, от горевших на востоке области торфяников. В Москве были зафиксированы в воздухе превышения допустимых концентраций угарного газа – в 7 раз, диоксида азота — более чем в 2 раза, а пыли и продуктов горения — в 16 раз. По данным Департамента здравоохранения Москвы на 9 августа 2010, в столице умирало до 700 человек в день, тогда как обычно смертность не превышает 360—380 человек в день. Общее число госпитализаций увеличилось у взрослых - на 10 %, у детей — на 17 %. Беда в том, что торфяники никуда не делись и при «благоприятных» обстоятельствах они полыхнут снова.

Когда знаешь о высушенных торфяниках на востоке Московской области и как они горят, новые жаркие прогнозы синоптиков как-то не очень радуют. Кстати, та же опасность существует и в других областях Русской равнины – Владимирской, Рязанской, Тверской и Нижегородской. То, что власти Москвы ещё в прошлом году поспешили успокоить жителей столицы, мол «проведены большие мероприятия по обводнению», и мол, в случае необходимости будет задействован «комплекс мероприятий по обводнению территорий». Нас уверяют, что состояние торфяников мониторится, и что создаваемые группировки сил и средств будут молниеносно реагировать на возгорание торфа. Звучит красиво, но не убедительно.

К сожалению, не являются панацеей и обильные дожди, пролившиеся в мае и те, что ещё прольются в ближайшем будущем. Эксперты указывают, что проблема глубже, чем её пытаются измерить. Негативно сказывается уход из лесной отрасти опытных работников и отсутствие новых квалифицированных кадров, кроме того, в 90-е, благодаря гайдаровским реформам, была сломана отлаженная столетиями былая система защиты лесов. И сейчас штаты лесничеств слишком малы. Ныне, по мнению экспертов, всё сводится к кампанейщине. К сожалению, многие законодатели и чиновники не понимают, что МЧС не в состоянии предотвратить и грамотно бороться с лесными пожарами, этим должны руководить квалифицированные работники лесного хозяйства.

Есть ещё одна беда, лесные профилактические противопожарные мероприятия власти «доверяют» проводить совершенно не профильным организациям. Так региону на обводнение торфяников в Московской области было выделено 6 миллиардов рублей. Были прорыты каналы, установлены заслонки, шлюзы, насосы и ещё черт знает что. Всё это богатство передали на баланс Московской аварийно-восстановительной службы (МосАВС). Некоторые ранее высушенные торфяники вновь превратились в болота, но, как показала практика — это не всегда на пользу.

Издание «КоммерсантЪ» пошло дальше всех в своём расследовании и установило, что подряд на обводнение получила непрофильная организация МСМ-5, которая занималась обводнением и так наполненных водой участков. При этом уничтожались леса, где обитали краснокнижные животные. С этой точки зрения легко объяснить почему не достигнут ожидаемый эффект от обводнения сухих торфяников при столь высоких затратах. Судя по всему, в них так и не попало ни капли воды в ходе вышеуказанных работ.

Примерно такие же работы, но с меньшим бюджетом были проведены Тверской, Владимирской и Нижегородских областях. Но высушенные торфяники остались в Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Ивановской, Смоленской и Брянской областях, а это не так уж далеко от столицы.

В Тверской области, в Конаковском районе привлекли к обводнению торфяников бобров, провоцируя животных возводить плотины в нужных местах, эффект от этого действа ещё предстоит оценить. Настоящим экзаменом всем принятым мерам станут новые жарки дни. Тем более, что сами метеорологи отмечают значительное повышение летних температур в нашем регионе. Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин считает, что «с усилением парникового эффекта эта тенденция усилится, и в последующие 20 лет количество аномальных погодных явлений увеличится еще примерно вдвое по отношению к предыдущему двадцатилетию».

Профессор кафедры физики и мелиорации почв факультета почвоведения МГУ, доктор наук Феликс Зайдельман уверен, что осушенные торфяники просто заливать водой – глупо: «Я думаю, есть очень серьёзная опасность, что мы огонь погасим, но превратим эту территорию в «комариное царство», я бы не стал так кардинально ломать природу, я бы направил эти миллиарды рублей, которые рассчитали на затопление, на реконструкцию мелиоративных систем».

По мнению Зайдельмана, к процессу обводнений стоит подходить вдумчиво и делать это на основе предварительных исследований. В Подмосковье находится примерно 70–80 тыс. гектаров осушенных торфяников. Эколог подчеркивает, что структура болот в регионе разная. На востоке области в Мещёре слой торфа не превышает двух метров, под ним залегают пески. Здесь, что называется - вода будет уходить в песок. На западе области в подоснове преобладают суглинки, что значительно облегчит затопление торфяников. Поскольку будет образовываться верховодка. В районе Дмитрова и Яхромы вообще лить воду бессмысленно – считает учёный. Если торфяники заливать водой бездумно есть опасность затопить населенные пункты, находящиеся рядом с торфяниками.

Кстати, торф является хорошим удобрением. Если ранее его использовали как энергоноситель, то теперь его надо применять в сельском хозяйстве, для обогащения питательными элементами плодоносных почв. Есть и другое мнение, что болота являются естественной частью экосистемы региона и без них леса существовать не могут. Кроме того, многие реки берут начало из так называемых верховых болот. Но, при этом для обводнения высушенных торфяников нужно восстанавливать естественную их подпитку водой, как это было до осушения.

Также эксперты считают, что лето не самое подходящее время для затопления торфяников. Благоприятным периодом для этого являются весна, из-за половодья, и осень, из-за обилия дождей.

Как альтернативу затоплению Зайдельман предлагает провести амелиорацию некоторых болот, распахать их и использовать, как сельскохозяйственные угодья. Кроме того, он считает, что стоит для предотвращения пожаров использовать песок: «Почему Германия не горит, почему Польша не горит, почему Дания не горит? Потому что они предпринимают мероприятия по защите торфа. И на поверхности укладывают слой песка. Он небольшой по толщине, сантиметров 15–20, но этот слой хорошо предохраняет от пожаров».

Учёные предлагают создать долгосрочную программу по обводнению сухих торфяников или по их превращению с сельхоз угодья, и заниматься этим добросовестно, методично и вдумчиво, опираясь на науку и научно обоснованный опыт. Привлекать для проведения работ профильные организации и доверять подготовку проектов экспертам, а не алчущим наживы дельцам. Так или иначе, нахрапом добиться положительно эффекта от обводнения не получится. Одноразовое затопление не даст нужного результата. Придётся создавать постоянно действующую систему обводнения. А для начала нужны реформы в лесном хозяйстве и привлечение в него квалифицированных кадров. Кроме того, стоит учитывать, что для обводнения торфяников придётся забирать воду из ближайших рек и водоёмов в ущерб других экосистем. Получается, что человек, пытаясь улучшить ситуацию, может только её усугубить.

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