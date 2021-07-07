Маленький Чернобыль в Усолье-Сибирском ликвидирует Росатом

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7 июля 2021, 17:26

Промышленный гигант «Усольехимпром», снабжавший хлором и карбидом кальция весь Советский Союз, существовал с 1936 года в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Предприятие пережило войну, перестройку и обанкротилось в 2017 году, за несколько лет превратившись в зону экологического бедствия.



Основным сырьем для его работы было находящееся поблизости месторождение каменной соли с запасом на 100 лет. Производства органической и неорганической химии были запущены в период с 1956 по 2000 годы.



«Усольехимпром» осуществлял сброс сточных вод в реку Ангару по трем выпускам. При этом очистные сооружения не справлялись с очисткой промышленного стока. Отходы производства начали затаривать в различные емкости и размещать их на территории промплощадки. После того как закончились площади для размещения емкостей, отходы начали закачивать в глубинные скважины, образовавшиеся при добыче соли. В 2014 г. ООО «Усольехимпром» было признано банкротом. А процедура конкурсного управления ведется по сей день.



Территория «Усольехимпрома» с общей площадью земельных участков более 6 кв. км. стала пространством экологического бедствия. В 2018-2019 годах были зафиксированы выбросы опасных химических веществ из-за разгерметизации емкостей с четыреххлористым кремнием и скважин с эпихлоргидрином. Ртутное загрязнение с территории промышленной площадки поступает в реку Ангару. Общий размер территорий, подвергшихся химическому загрязнению составил порядка 20 кв. км.



В июле 2020 года президент РФ провел совещание с правительством, на котором был утвержден комплекс неотложных мер по приведению в безопасное состояние объектов, расположенных на территории городского округа г. Усолье-Сибирское. Наибольшую угрозу на территории «Усольехимпрома» представляли аварийные цистерны с химическими веществами, разбросанные по всей промплощадке, скважины рассолопромысла, заполненные отходами химпредприятия, подземная нефтяная линза на берегу Ангары, отравляющая одну из крупнейших рек Сибири, и цех ртутного электролиза, в периметре которого показатели приборов, измеряющих ртуть, зашкаливали. Осенью 2020 года Росатом приступил к работе. В настоящее время проводится разработка проекта комплексной ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации промышленной площадки «Усольехимпром».



Поставив задачу ликвидировать экологическую угрозу в Усолье-Сибирском, президент России отдельно поручил заняться и социально-экономическим развитием города. Приведение территории «Усольехимпрома» в безопасное состояние, даст возможность инвесторам прийти на эту площадку и построить здесь свои производства, что несомненно положительно скажется на жизни города Усолье-Сибирское.



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