Усолье-Сибирское: жизнь после экологической катастрофы

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29 июня 2021, 14:48

Фото: личный архив

Промышленный гигант «Усольехимпром», снабжавший хлором и карбидом кальция весь Советский Союз, существовал с 1936 года в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Предприятие пережило войну, перестройку и обанкротилось в 2017 году, за несколько лет превратившись в зону экологического бедствия. Как это случилось и какова судьба огромной территории Химпрома и жителей, живущих по соседству?



Немного истории



Химическое предприятие производило карбид кальция, хлор и его производные. Основным сырьем для его работы было находящееся поблизости месторождение каменной соли с запасом на 100 лет. Основные производства органической и неорганической химии были запущены в период с 1956 по 2000 годы.

Химпром был одним из лидеров своей отрасли. Общий объем произведенной им продукции составил более 1 млрд. тонн. «Усольехимпром» осуществлял сброс сточных вод в реку Ангару по трем выпускам. При этом очистные сооружения не справлялись с очисткой промышленного стока. Отходы производства начали затаривать в различные емкости и размещать их на территории промплощадки. После того как закончились площади для размещения емкостей, отходы начали закачивать в глубинные скважины, образовавшиеся при добыче соли.



В 2005 – 2008 гг. на предприятии наладили производство поликристаллического кремния и моносилана для микроэлектроники и солнечной энергетики. Однако оно стало нерентабельным из-за падения цен на готовую продукцию на мировом рынке и его пришлось закрыть.





В 2014 г. ООО «Усольехимпром» было признано банкротом. А процедура конкурсного управления ведется по сей день.



Что представлял из себя объект до лета 2020 года?



Территория «Усольехимпрома» с общей площадью земельных участков более 6 кв. км. стала пространством экологического бедствия. В 2018-2019 годах были зафиксированы выбросы опасных химических веществ из-за разгерметизации емкостей с четыреххлористым кремнием и скважин с эпихлоргидрином.





Ртутное загрязнение с территории промышленной площадки поступает в реку Ангару. С 1992 года Институт геохимии Сибирского отделения РАН проводил мониторинг и оценку ртутного загрязнения реки Ангара и Братского водохранилища. Ртуть фиксировалась в донных отложениях, воде и рыбе Братского водохранилища. В настоящее время продолжает наблюдаться превышение допустимой остаточной концентрации ртутного загрязнения в рыбе вплоть до верхней части Братского водохранилища. Общий размер территорий, подвергшихся химическому загрязнению составил порядка 20 кв. км.



В июле 2020 года президент РФ провел совещание с правительством, на котором был утвержден комплекс неотложных мер по приведению в безопасное состояние объектов, расположенных на территории городского округа г. Усолье-Сибирское. Единственным исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда определили ФГУП «ФЭО» (предприятие Госкорпорации «Росатом»). Была утверждена «дорожная карта» по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды.





Наибольшую угрозу на территории «Усольехимпрома» представляли аварийные цистерны с химическими веществами, разбросанные по всей промплощадке, скважины рассолопромысла, заполненные отходами химпредприятия, подземная нефтяная линза на берегу Ангары, отравляющая одну из крупнейших рек Сибири, и цех ртутного электролиза, в периметре которого показатели приборов, измеряющих ртуть, зашкаливали. Осенью 2020 года Росатом приступил к работе.



Первоочередные меры



На территории промплощадки было обнаружено 17 аварийных цистерн, которые из-за повышенного давления несли существенный риск выбросов опасных веществ в воздух при разгерметизации. Состав содержимого каждой емкости был неизвестен. Для каждой операции разрабатывали самостоятельный регламент. В настоящий момент вещества из них извлекли и перезатарили до момента переработки.





Были приведены в безопасное состояние пять скважин рассолопромысла. Еще семь находятся в процессе ликвидации.



Наземную часть и фундамент основного источника загрязнения окружающей среды ртутью - цеха ртутного электролиза - также ликвидировали. Строительные конструкции отсортированы и готовы к переработке.





В части локализации нефтяной линзы (загрязнение 14, 5 тыс тонн нефтезагрязненных грунтов в непосредственной близости (10 м) от реки Ангара) завершено устройство противофильтрационной завесы, которая позволила исключить миграцию загрязняющих веществ в реку.





Первоочередные работы будут завершены уже в 2021 году.



Масштабная рекультивация



В настоящее время проводится разработка проекта комплексной ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации промышленной площадки «Усольехимпром».





На промышленной площадке выполнены изыскания, показавшие существенное загрязнение территории ртутью, тяжелыми металлами и нефтепродуктами.



Завершается разработка проектной документации по рекультивации территории. Проект пройдет процедуру общественных обсуждений и все государственные экспертизы.

Однако важно не только привести территорию в безопасное состояние, но переработать все накопленные за десятилетия химикаты. Росатом планирует построить на площадке «Усольехимпрома» экотехнопарк по переработке промышленных отходов.





После того как экотехнопарк переработает накопленное, он продолжит работу и займется «свежими» отходами, которые образуются на промышленных предприятиях Приангарья. Отходы будут перерабатываться во вторичные продукты, которые найдут применение в народном хозяйстве.



Новая жизнь Усолье-Сибирского



«Усольехимпром» был градообразующим предприятием, на котором работало порядка 12 тысяч человек. Когда такие гиганты закрываются, люди теряют работу и город начинает чахнуть.





Поставив задачу ликвидировать экологическую угрозу в Усолье-Сибирском, президент России отдельно поручил заняться и социально-экономическим развитием города. Приведение территории «Усольехимпрома» в безопасное состояние, даст возможность инвесторам прийти на эту площадку и построить здесь свои производства, что несомненно положительно скажется на жизни города Усолье-Сибирское.

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