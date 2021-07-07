Раскрыта тайна загадочного исчезновения озера в Антарктиде

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7 июля 2021, 15:41

Фото: соцсети

Ученые раскрыли тайну внезапного исчезновения озера в Антарктиде, они полагают, что талая вода, долго накапливавшаяся в глубоком озере на поверхности ледника Эймери, расколола толщу льда и быстро утекла в океан.

Проанализировав снимки со спутника, ученые обнаружили, что с поверхности ледника Эймери в Восточной Антарктиде исчезло озеро, где летом до 2019 года собиралась талая вода. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Исследователи считают, что вода проломила толщу льда и просочилась в океан, пишет журнал Geophysical Research Letters.

«Мы считаем, что вода, накопившаяся в глубоком озере, раскрыла трещину в шельфовом леднике под озером и вытекла в океан. Этот процесс известен как гидроразрыв», – сообщил ведущий автор исследования Роланд Уорнер.

На месте бывшего озера образовалась кратероподобная впадина площадью около одиннадцати квадратных километров. Вода смогла проломить ледник толщиной порядка около 1,5 км.

Ученые рассмотрели снимки со спутника ICESat-2 и установили, что ледяная поверхность на месте озера опустилась на 80 метров, а окружающий плавучий ледник, сбросив водную нагрузку, поднялся на 36 метров.

Специалисты связывают случившееся с повышением температуры воздуха в Антарктике.

В этой впадине, названной учеными «ледяной долиной», в летний сезон 2020 года снова стала собираться талая вода, образовав новое озеро, которое по площади оказалось значительно меньше прежнего.

И действительно, ООН в этом году опубликовала новый отчет о температурных рекордах. В Антарктиде побит рекорд 2016 года, где среднегодовая температура составляла 17,6 градусов тепла. В 2020 году температурный рекорд был побит и составил 18,3 градуса тепла.

Эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО) утверждают, что такая температура очень необычна даже для летнего периода, а это означает, что там продолжает таять лед и поднимается уровень моря.

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