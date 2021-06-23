Камчатские власти отрезали от природного парка «Южно-Камчатский» более 15 тыс. га территории и изменили его границы

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23 июня 2021, 15:59 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Очень неясные телодвижения происходят с несколькими ООПТ на Камчатке. Местная администрация спит и видит, как бы исключить из природоохранных зон тысячи гектар, для капитальной застройки. Возможно в их планах – уничтожить весь парк. Под угрозой находятся территории общей площадью около 4 млн га, в состав которых входит Кроноцкий заповедник, Южно-Камчатский заказник, а также природные парки «Налычево», «Южно-Камчатский», «Быстринский» и «Ключевской». Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Проблема заключается в том, что «Вулканами Камчатки» заинтересовался Владимир Потанин. А как мы знаем, деньги могут творить чудеса с природным законодательством, что на самом деле и происходит. В апреле 2019 года полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рекомендовал правительству Камчатского края совместно с Минприроды «проработать вопрос о корректировке границ особо охраняемых природных территорий». К сожалению, и такое возможно. Прохожее, лобби, обслуживающее бизнес, снова победит здравый смысл и превратит необыкновенные по красоте места в очередную «помойку» со сбросом канализации в кратеры вулканов. По сути получается, что новая застройка уничтожит уникальную экосистему.

По замыслу камчатских властей и промышленной группы «Интеррос» Владимира Потанина к 2027 году в 60 км от Петропавловска-Камчатского в районе вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый появятся курорт с гостиницами и горнолыжными трассами, а также эколагеря и геопарк стоимостью 39,2 млрд руб.

А вот другой экоцидный пример, госкорпорация ВЭБ.РФ и En+ Group, крупнейшим акционером которой является миллиардер Олег Дерипаска, запускают проект по продаже воды из озера Байкал. Где мощность производства может достичь 1 млрд литров питьевой воды в год.

Китайцы пошли дальше всех, байкальская водяная артерия станет одним из самых больших в мире водоводов и пройдет от Байкала через Монголию в Западный Китай и далее в Пекин. По расчетам Китая, через эту гигантскую трубу будет прокачиваться столько байкальской воды, что хватит, чтобы напоить 500 миллионов китайцев. При этом, не секрет, что Бакал мелеет и с этой проблемой пытаются разобраться учёные и экологи.

И всё это при попустительстве Минприроды и в угоду алчности местных властей. Надо с этим что-то делать, темпы наступления бизнеса на природу просто катастрофичные, а выкачивание ресурсов невосполнимы для России.

Сейчас на защиту вулканов встал фонд всемирного наследия ЮНЕСКО. Природозащитники рекомендует включить объект «Вулканы Камчатки» в список всемирного наследия, находящегося под угрозой. Также в международной организации собираются проверить «основания для включения в список наследия под угрозой» объектов «Западный Кавказ» и «Озеро Байкал». Решение будет принято в июле на ежегодной сессии организации.

«Вулканы Камчатки» были включены международной организацией в Список всемирного природного наследия в 1996 году «как один из наиболее выдающихся вулканических регионов мира. Анализ миссии приходит к выводу, что, если проект будет продолжаться, это приведет к серьезному ухудшению естественной красоты и живописной ценности части объекта, и, следовательно, представляет собой угрозу, что гарантирует включение объекта в список «Всемирное наследие в опасности»,— говорится в отчете центра.

Экологов и просто неравнодушных людей тревожит ослабление природоохранного законодательства и его «перекраивание» в угоду алчным дельцам.

Так, например, в Крыму экоактивисты пытаются остановить застройку ООПТ «Форосский парк». Дело в том, что глава республики Сергей Аксенов, под давлением бизнеса, отдал парк на растерзание. Как по мановению волшебной палочки мага возникло постановление №313 крымских властей, согласно которому территория парка из особо охраняемой – была переквалифицирована в памятник садово-паркового искусства «Форосский». Такой статус позволяет многоэтажную застройку и вырубку 100-летних секвой и можжевельников на территории уже бывшей особо охраняемой природной зоны.

Минприроды и в этом случае хранит гробовое молчание. И это происходит на фоне того, что Генеральная прокуратора заинтересовалась деятельностью этого ведомства и выдала предписание из-за упущений в охране ООПТ. Ну, предписание и предписание, подумаешь, не велика важность, для Минприроды – это не указ. Происходит странное явление, высшие чиновники не воспринимают в серьёз такой институт государства, как Генпрокуратура. Стоит разобраться в чём здесь дело.

Эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин считает, что если бы камчатские чиновники не отрезали кусок из природного парка, предложение по занесению объекта «Вулканы Камчатки» в список наследия под угрозой могло бы и не появиться: «Это важный международный юридический прецедент».

На сессии ЮНЕСКО, которая пройдет в июле в Фучжоу (Китай) в режиме онлайн, поднимут вопросы, касающиеся ООПТ Камчатки.

В Минприроды, как всегда, отделались отпиской - «Комментировать проекты решений в преддверии сессии некорректно», назвав информацию предварительной. Похоже, что вот такие ничего не значащие, уводящие от сути проблемы комментарии - это единственное, что Минприроды делает профессионально.

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