Хакасия против разработки месторождения угля Аскизское и единым фронтом выступит против угледобытчиков

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

15 мая 2021, 13:41

Фото: соцсети

У Роснедр внезапно нарисовалась проблема в Хакасии. Власти республики публично выступили против проведения аукциона на право пользования лицензионным участком в составе месторождения угля Аскизское, и даже объявили, что подготовили письмо главе Роснедр Евгению Киселёву с призывом отменить предстоящие торги.

Более того - на 27 мая уже назначен народный сход, где, понятно, население единым фронтом выступит против угледобытчиков. Угольный бизнес сам наскреб себе проблем, с упорным варварством разрушая экологию и нормальную жизнь людей вокруг своих месторождений. Об этом сообщает портал «Выводы на чистоту».

Аргументация правительства Хакасии - это отдельная история: чиновники заявили, что появление угольного разреза негативно повлияет на экологическую обстановку в Аскизском районе, и к тому же усилит без того высокую социальную напряжённость - дело в том, что на местных участках угледобычи уже имеются очаги возгорания, площадь которых достоверно неизвестна. В этих местах живет преимущественно коренное население, которому такая мина под боком может только присниться в кошмаре.





За коренное население вступился глава Ассоциации "Совет муниципальных образований Хакасии", глава Аскизского района Абрек Челтыгмашев - и ему такие разборки с Роснедрами очень на руку: Челтыгмашев нацелился на выборы в Госдуму. Он уже объявил, что угледобыча разрушит большое количество курганов на этой территории, и выгонит с насиженных мест ежегодный национальный праздник Тун пайрам. Есть и еще один нюанс: на этой земле уже несколько лет работает прикормленных инвестор, который разводит племенных овец.

☝️Местное население действительно настроено резко против угольщиков - и этот негатив на перебивает даже аргумент о новых рабочих местах и высоких зарплатах. Люди не хотят превращения района в новый Кузбасс. Эвакуироваться многим просто некуда. Тех, кто ратует за открытие нового разреза, называют предателями.

Аукцион объявили Центрсибнедра, он назначен на 29 июня. Балансовые запасы участка площадью 24,75 м2 составляют 123,8 млн т угля марки «Г». Начальная стоимость лота установлена в размере 161,5 млн рублей. Участие в торгах могут принимать и иностранные инвесторы, срок аренды земли составляет 20 лет. Понятно, что отыграть назад эту историю будет непросто.

Кстати, последняя лицензия на разработку месторождений в республике была выдана в июле 2018 года.

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