Пушистое золото Сибири: Баргузинский соболь

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12 мая 2021, 10:39

Фото: соцсети

Обаятельный и проворный хищник с красивым тёмным мехом, родственник куниц, населяет обширную территорию сибирской тайги от Уральских гор до берегов Тихого океана. Об этом сообщает портал «Зеленая Россия».

Сибирь всегда ассоциировалась с соболем, занимавшим первое место в пушном промысле России. Однако активная и длительная охота на «пушистое золото» привела к тому, что к началу XX века существование соболя как вида было под угрозой исчезновения.

Тогда для сохранения и защиты символа Сибири в 1916 году был создан первый в России заповедник – Баргузинский государственный природный биосферный заповедник.

На большой территории в 3743 кв. км ученые-зоологи сохраняют и изучают жизнь соболя и уникальную, неповторимую природу Прибайкалья.

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