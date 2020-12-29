Мы от бедности или от глупости дышим отравленным воздухом, пьём отравленную воду?

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29 декабря 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

По данным пресс-службы Росгидромета, по итогам IV квартала 2020 г. в 2019 г. на территории РФ в 18 населённых пунктах наблюдался очень высокий уровень загрязнения воздуха. В 72 водоёмах после анализа проб выяснилось, что вода является «грязной» или «экстремально грязной». По данным Росстата и Росприроднадзора, совокупный объём выбросов загрязняющих атмосферу веществ в 2019 г. составил 22,7 млн т, 17,3 млн (76%) исходило из стационарных источников – это выбросы предприятий. Выбросов на 5,4 млн т (24%) пришлось на передвижные источники: авто- и железнодорожный транспорт (авиационный и водный транспорт не учитываются), а ежегодный ущерб от опасных гидрометеорологических явлений составил около 1% ВВП страны. Площадь лесных пожаров составила 10 млн га, такова статистика Рослесхоза за 2019 г., основная часть которых была сосредоточена в Сибири и на Дальнем Востоке.



В 2019 г. качество атмосферного воздуха в городах (по отдельным показателям) по-прежнему сохраняется неудовлетворительным, по данным отчёта Росгидромета. В 47 городах средние за год концентрации поступающего в атмосферу при сгорании топлива бензопирена превышали 1 ПДК (предельно допустимая концентрация). В 45 городах максимальные из среднемесячных (среднесуточных) концентраций бензопирена превышали 5 ПДК. В 40 городах (18% городов) качество атмосферного воздуха характеризовалось высоким и очень высоким уровнем загрязнения, из них 22 города расположены в Сибирском федеральном округе. В 35 городах с населением 10,7 млн человек были отмечены максимальные концентрации примесей выше 10 ПДК.



Наиболее загрязнённой из крупных рек, так же как и в предыдущем десятилетии, остаются река Волга и ряд её притоков. Не снижается количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод. Наибольшее суммарное количество случаев было отмечено на водных объектах в 10 регионах: Свердловской, Московской, Нижегородской, Мурманской, Смоленской, Челябинской, Новосибирской и Тульской областях, Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе.



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