Экологический обзор уходящего года

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18 декабря 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели», Мария Шарковская, Специальный корреспондент ]

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На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быль подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству завершить до 1 марта 2021 года формирование системы квотирования и установления квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для предприятий и коммунальных хозяйств. Более того глава государства настаивает на транспарентности (прозрачности) в этой деятельности, по его мнению, у граждан есть право на получение информации о состоянии экологии того региона, в котором они проживают.

По данным пресс-службы Росгидромета по итогам IV квартала 2020 года в 2019 году на территории РФ в 18 населенных пунктах наблюдался очень высокий уровень загрязнения воздуха. В 72 водоемах после анализа проб выяснилось, что вода является «грязной» или «экстремально грязной». По данным Росстата и Росприроднадзора, совокупный объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ в 2019 году составил 22,7 млн т, 17,3 млн (76%) исходило из стационарных источников — это выбросы предприятий. Выбросов на 5,4 млн тонн (24%) пришлось на передвижные источники: авто- и железнодорожный транспорт (авиационный и водный транспорт не учитываются), а ежегодный ущерб от опасных гидрометеорологических явлений составил около 1% ВВП страны. Площадь лесных пожаров составила 10 млн га, такова статистика Рослесхоза за 2019 год, основная часть которых была сосредоточена в Сибири и на Дальнем Востоке.

ТОП-10 регионов лидеров по загрязняющим выбросам в атмосферу

В отчете аналитической службы FinExpertiza по абсолютным показателям выбросов в атмосферу в ТОП-10 регионов вошли несколько индустриально развитых регионов. Бесспорным лидером по промышленным загрязнениям стал Красноярский край (2,6 млн тонн в год), где среди отраслей превалирует обрабатывающее металлургическое производство. Второе место надежно закрепилось за угледобывающей Кемеровской областью (1,8 млн тонн в год). Третьем в этом позорном списке числится нефтегазовый Ханты-Мансийский автономный округ (1,3 млн тонн в год). В четверке лидеров по загрязнениям оказалась Свердловская область (1 млн тонн в год), сразу за ней следует Ямало-Ненецкий автономный округ (787,4 тыс. тонн в год), шестое место досталось Иркутской области (714,7 тыс. тонн в год ), седьмым стал Башкортостан (599,4 тыс. тонн) в год, на восьмом месте - Челябинская область (594,9 тыс. тонн в год), на девятом - Оренбургская область (551,4 тыс. тонн в год) и завершает «топ -10» Краснодарский край (495,3 тыс. тонн в год).

График № 1. Показатели вредных выбросов в атмосферу (тыс. тонн).

Отдельный рейтинг составлен для отраслей промышленности, 86% всех выбросов российских предприятий приходится всего на 10 сфер деятельности. Самым грязным является металлургическое производство (3,7 млн тонн выбросов в год, или 21% от общих выбросов предприятий), на втором месте - энергетика (обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 3 млн тонн, или 17%), на третьем - добыча нефти и газа (2,4 млн тонн, или 14%). Далее следуют (с 4-м результатом) транспортные предприятия, за ними впритык (5-е место) идут трубопроводы (1,7 млн тонн, или 10%), на шестом месте - добыча угля (1,3 млн тонн, или 8%), восьмыми стали предприятия производящие кокс и нефтепродукты (721,6 тыс. тонн, или 4,2%), производства занимающиеся добычей полезных ископаемых ( 622 тыс. тонн, или 3,6%) заняли 9-е место. Замыкает топ-10 мусорная отрасль (557,8 тыс. тонн, или 3,2%). Далее по списку идут: добыча металлических руд (491,6 тыс. тонн, или 2,8%), производства прочей неметаллической минеральной продукции (речь идет о стекле, огнеупорных изделиях, бетоне; 382,4 тыс. тонн, или 2,2%).

График № 2 Распределение выбросов по сферам деятельности, 2019 г., млн тонн

В 2019 г. качество атмосферного воздуха в городах (по отдельным показателям) по-прежнему сохраняется неудовлетворительным по данным отчета Росгидромета. В 47 городах средние за год концентрации поступающего в атмосферу при сгорании топлива бенз(а)пирена превышали 1 ПДК. В 45 городах максимальные из среднемесячных (среднесуточных) концентраций бенз(а)пирена превышали 5 ПДК. В 40 городах (18% городов) качество атмосферного воздуха характеризовалось высоким и очень высоким уровнем загрязнения, из них 22 города расположены в Сибирском федеральном округе. В 35 городах с населением 10,7 млн. человек были отмечены максимальные концентрации примесей выше 10 ПД.

Очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Норильска подтверждается данными наблюдений за химическим составом атмосферных осадков. Как и в предыдущие годы, в 2019 г. на территории Российской Федерации самые загрязненные атмосферные осадки сульфатами, составившими 56,5 мг/л (50% от суммарного состава ионов осадков) были зарегистрированы в Норильске, где наибольшие в России объемы выбросов диоксида серы.

Топ-5 экологически неблагополучных городов

Лидер – Норильск. Критической нагрузки серы сульфатной на окружающую среду (2 т/км2 год) показала, что влажные выпадения серы в Норильске (9,1 т/км2 год) превысили критическое значение нагрузки в 4,6 раза, что является наибольшим значением среди загрязненных населенных пунктов Российской Федерации. Следующие три места делят Улан-Удэ, Селенгинск и Южно-Сахалинск, где среднегодовые концентрации пяти загрязняющих веществ превысили санитарно-гигиенические нормативы бенз(а)пирена, в больших количествах поступающий в воздух в результате сжигания твердого топлива. Пятым стал город Шелихов.

График 3. Средние за год концентрации (q, мкг/м3) формальдегида в Южно-Сахалинске за период 2000–2019 гг.

Существенный вклад в уровень загрязнения воздуха в 11 городах вносят также сверхнормативные среднегодовые концентрации взвешенных веществ, в 4 городах — диоксида азота, в 3 городах — формальдегида, в 3 городах — приземного озона, в 3 городах — взвешенных частиц РМ10. В Приоритетный список с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха вошли: 12 городов, где основными источниками выбросов являются предприятия топливно-энергетического комплекса, 3 города — предприятия черной, цветной и алюминиевой промышленности, 4 города — угольной и горнодобывающей промышленности, предприятия машиностроения, лесной и деревообрабатывающей, химической и нефтеперерабатывающей, а также целлюлозно-бумажной промышленности по 2 города. Список городов с высоким уровнем загрязнения атмосферы в 2019 г. (табл. 5) включает 22 города с общим числом жителей в них 7,3 млн. человек.

Города с высоким уровнем загрязнения атмосферы (ЗА) и вещества, его определяющие, в 2019 г.

Вокруг городов с объектами металлургической, топливной, энергетической, химической, нефтехимической промышленности сложились ареалы хронически загрязненных почв c радиусом от 1 до 20 км. Почвы территорий промышленных центров и прилегающих к ним районов загрязнены тяжелыми металлами, которые накапливаются в условиях перманентного техногенного воздействия при поступлении загрязняющих веществ из атмосферы и другими путями. К опасной категории хронически загрязненных относятся почвы 6 крупных промышленных центров в 4-х субъектах: в Иркутской и Свердловской областях, Республике Северная Осетия-Алания и Красноярском крае. К умеренно-опасной категории загрязнения отнесены почвы вокруг 25 промышленных центров в 10 субъектах: в Иркутской, Кировской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской и Томской областях, в Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и Приморском крае.

Участки, почва которых была загрязнена пестицидами выше установленных гигиенических нормативов, были выявлены на территории 13 субъектов (в 2018 г. - 8 субъектов). Участки почв, загрязненных ДДТ, далапоном, гербицидами ТХАН и 2,4-Д были выявлены на отдельных территориях ряда субъектов Центрального, Приволжского, Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов.

Наиболее загрязненной из крупных рек, также, как и в предыдущем десятилетии, остается река Волга и ряд ее притоков. Не снижается количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод. В 2019 г. ВЗ и ЭВЗ поверхностных пресных вод было зафиксировано в 55 субъектах Российской Федерации. Наибольшее суммарное количество случаев ВЗ и ЭВЗ (свыше 100) было отмечено на водных объектах в 10 регионах: Свердловской, Московской, Нижегородской, Мурманской, Смоленской, Челябинской, Новосибирской и Тульской областях, Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, что в совокупности составило 62% случаев ВЗ и ЭВЗ в стране. Всего в 2019 г. было зарегистрировано 3095 случаев ЭВЗ и ВЗ (в 2018 г. – 2743 случая) по 37 загрязняющим веществам и показателям качества воды.

Отсутствие значимого улучшения качества атмосферного воздуха, поверхностных вод и почвенного покрова в городах и промышленных центрах, где проживает большая часть населения страны, обусловлено отсутствием эффективного экономического механизма предотвращения загрязнения, стимулирующего субъекты хозяйствования сокращать выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, а также ограниченными ресурсами, сдерживающими перевод объектов на работу по наилучшим доступным технологиям, а также внедрение современного пыле-газо- и водоочистного оборудования, установок и сооружений.