Ученые назвали дату, когда белые медведи могут исчезнуть из-за глобального потепления

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21 июля 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Белый медведь. Фото: pixabay.com

Популяция белых медведей на Земле может почти полностью исчезнуть к 2100 году из-за глобального потепления и связанного с ним таяния льдов.

К такому выводу пришли американские и канадские ученые, которые смоделировали ситуацию будущих демографических последствий для поголовья белых медведей.

За основу расчетов они взяли пороговое число дней, в течение которых животные могут голодать без риска быстрого вымирания.

В исследовании говорится, что сохранение высокого уровня выбросов углекислого газа наряду с постепенным снижением естественного воспроизводства и сроков жизни к 2100 году поставит под угрозу выживание белых медведей за исключением отдельных групп на самых высоких широтах Арктики.