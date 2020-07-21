Ученые назвали дату, когда белые медведи могут исчезнуть из-за глобального потепления
21 июля 2020, 11:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Популяция белых медведей на Земле может почти полностью исчезнуть к 2100 году из-за глобального потепления и связанного с ним таяния льдов.
К такому выводу пришли американские и канадские ученые, которые смоделировали ситуацию будущих демографических последствий для поголовья белых медведей.
За основу расчетов они взяли пороговое число дней, в течение которых животные могут голодать без риска быстрого вымирания.
В исследовании говорится, что сохранение высокого уровня выбросов углекислого газа наряду с постепенным снижением естественного воспроизводства и сроков жизни к 2100 году поставит под угрозу выживание белых медведей за исключением отдельных групп на самых высоких широтах Арктики.
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