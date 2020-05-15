Земля начала 2020 год рекордным теплом

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15 мая 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]

На этом мнении в результате наблюдений сошлись метеорологи России, США и Европы. Это рекорд за всё время наблюдениями специалистов за погодой.



Несмотря на остановку многих производств по всему миру и даже очищение воздуха в результате пандемии коронавируса, всё равно глобальное потепление продолжает нагревать Планету.



Примечательно, что в России скорость потепления в 2,5 раза выше скорости глобального потепления. Возможно, это связано с протяженностью страны в умеренных и высоких широтах.



Оценивая предстоящее лето, Гидрометцентр России называет его неоднородным. Будет и жарко, и прохладно. В разных регионах температура будет чередоваться. Стабильной жары ожидать не приходится. Будут и волны тепла, и волны прохлады.



