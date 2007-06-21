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Утром – взятка, вечером – торговля

№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Утром – взятка, вечером – торговля

 Есть в Москве такой закон: спиртным крепче 15 градусов нельзя торговать с 23 вечера до 8 часов утра. Однако отдельным торговым точкам, которые сумели получить особое разрешение от управы, – можно.

 ФРАКЦИЯ «Яблоко – объединенные демократы» Мосгордумы предлагает снять эту оговорку, как открывающую широкий простор для коррупции. «Яблочникам» в принципе все равно, будет запрещена или разрешена круглосуточная торговля крепким алкоголем. Главное – не отдавать решение вопроса на откуп местным чиновниками и обеспечить равенство всех участников рынка. Но депутаты восприняли проект неоднозначно: уже месяц в Мосгордуме идут горячие споры вокруг изменений в законах о розничной торговле алкоголем.

 – Наша организация подготовила эксперт­ное заключение по всем нормативным актам, касающимся ночной торговли. На каждом уровне – от Правительства Москвы до управы – существует возможность коррупции, – утверждает Роман Жигульский, координатор по торговле Всероссийского движения «За честный рынок». – Получается, кто побольше занесет чиновнику днем, тот и будет торговать ночью. Разрешение на круглосуточную торговлю сейчас есть у 800 магазинов. Казалось бы, префектуры определили четкий критерий: площадь, при которой можно торговать круглосуточно алкоголем, – от 500 кв. метров. Подразумевается, если меньше, то – нельзя. Тем не менее такие точки существуют».

 Любой москвич может легко это проверить: обойти после 23.00 близлежащие павильоны. В «шаговой доступности» наверняка найдутся два-три, которые сумели договориться с управой. Площадь их при этом редко превышает 200 кв. м, чаще не дотягивает и до ста. Экономический смысл покупки разрешения на торговлю спиртным очевиден. Продавцы небольших павильонов говорят, что торговля крепким алкоголем приносит 40–50% выручки. В одной палатке на Пролетарской продавщица объяснила: «Алкоголь не только сам по себе дает прибыль, но и тянет за собой другой ассортимент. Человек приходит за спиртным и покупает заодно сопутствующие товары – колбаску, селедку...»

 По мнению Вадима Дробиса, директора Департамента информации Союза участников алкогольного рынка, именно мелкие торговые точки в основном сбывают нелегальное спирт­ное: в небольших павильонах, особенно на окраинах города, нередко встретишь водку дешевле 65 руб. Крупные магазины больше беспокоятся о своей марке и лицензии. «Можно было бы разрешить все и всем, но у нас, к сожалению, нет серьезного контроля за качеством, у нас даже за ценами в рознице никто не следит. Отмена разрешительной системы со стороны управ проблему коррупции не решит. Чиновник в любом случае найдет, где взять. А мы лишимся системы контроля за рынком»,  – считает Вадим Дробис.

 Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, предложивший внести поправку, верит, что она пройдет: «Сейчас бесполезно выявлять отдельные случаи коррупции, это все равно что носить воду в решете. Сам закон провоцирует коррупцию в массовом масштабе. И дискриминацию по отношению к малым торговым точкам, которые и так страдают от пресса больших сетевых магазинов. На Западе – в США, в Германии – ограничение на торговлю касается всех. Исключения (в США – рестораны, а в Германии – рестораны и автозаправки) четко прописаны в законе. Ни о каких дополнительных согласованиях с муниципальными властями речи не идет».

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