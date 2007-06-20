КИТАЙСКАЯ ФОРА

За последние 14 лет (послесоветское «освоение» китайцами Дальнего Востока началось с 92-го г.) мы как-то смирились с тем, что наш ближайший сосед во многом предприимчивее нас. Одевает. Кормит горожан овощами, которые выращивает на наших же полях, золотишко моет в наших урочищах, укладывает плитку на городских улицах… Одним словом, куда ни ступят и за что ни возьмутся, везде дают нам фору.

Мужики удивляются



НАСЛУШАВШИСЬ разговоров о том, что в Октябрьском районе ЕАО китайцы зимой рубят лес, а в теплое время года осваивают золотые прииски, еду в пограничное село в командировку.

– Вас волнует «китайская тема»? – оживляется Руслан – сосед по маршрутке. – Вот мост через Амур проедем, их там полным-полно.

От словоохотливого соседа узнаю, что в Смидовичском районе практически все поля арендованы китайцами.

– Появились они тут шесть лет назад. Сначала жили в одном шалаше. Нищета! А сейчас – у них уже грузовички, трактора и… русские жены. А русские мужики опять удивляются.

– Чему?

– Что они без работы – пьют, а китайцы не пьют и всегда при деле. И наши незамужние девки этому очень рады.

Вдоль дороги по окраинам полей то и дело мелькают бараки. Въезды на поля перегорожены шлагбаумами – от местных расхитителей.

– Наши сначала возмущались, а теперь сами на них работают, – подытоживает свой рассказ Руслан.

…Глава администрации Октябрьского района Геннадий Сироткин приезд корреспондента принял в штыки.

– Работаете в городе – и пишите про свои проблемы! Что вам эти китайцы дались? У нас во всем районе их всего 14 человек. Сою они выращивают. Техника их, семена тоже. На год аренду заключили – 600 гектаров самой заболоченной земли им отдали. Нынче по намолоту сои общими усилиями с нашими фермерами заняли в области первое место.

– Кроме 14 китайцев-соеводов других в районе больше нет?

– Нет. А которые есть, едут транзитом через Амурзет в Биробиджан. У вас ложная информация, что здесь китайцы работают.

– В селе китайцы есть? – спрашиваю возле крыльца администрации у первой попавшейся жительницы Амурзета.

– Полно! У них тут палочковый завод, – охотно отвечает женщина. – Наши женщины работают там за 500 рублей в месяц.



Большая земля…



– КИТАЙЦЫ стали появляться в районе давно. Сначала понемногу. Но в 2004 г. их проживало здесь уже 555 человек. В 2005-м – 753. На начало этого года еще 500. Тенденция к увеличению очевидна, – говорит начальник территориального пункта отдела Федеральной миграционной службы России по ЕАО в с. Амурзет Тамара Колесникова.

– Чем приезжие в основном занимаются?

– Работают на заготовке древесины в компании «Сэньхэ Лесопромышленность». На­ходятся они в районе на вполне законном основании. У каждого паспорт, миграционная карта, разрешение на работу.

– Какой средний возраст китайских граждан?

– 30–40 лет – самый пригодный для физической работы.

…Еду на палочковый завод, туда, где от бывшего молокозавода три года назад один каркас остался. Теперь здесь не покладая рук трудятся до 400 китайцев. В огромном цеху вовсю кипит работа. На территории завода – стеллажи распиленного леса, четыре пилорамы, теплицы, парники, огороды и пять низкорослых бараков, в которых проживают китайские рабочие.

– Китайцы цепляются за работу изо всех сил. В селе Полевом, где они выращивают сою (сельхозпредприятие называется «Большая земля»), у них коровник с буренками. Но это говорит о том, что они здесь не на один сезон, а надол­го. Цветочки возле коровника посажены. Техника вся новенькая, американская, – рассказывают селяне. Из конфиденциального источника, в аренде у предприятия – 2010 гектаров. Напротив – фермерское хозяйство местной жительницы. Выглядит бедно – техника вся разорена.

– А в чем причина бедности?

– У людей нет возможности реализовать сельхозпродукцию. Что вырастили, остается в подвалах и погребах. В этом году были большие надежды на картош­ку, но карантинная инспекция нашла какую-то болезнь, амб­розию, что ли, и не пускала в район большегрузный транспорт. Биробиджанский молокозавод у животноводов продукцию берет, а вовремя не платит.



По нашим учебникам учатся



ПАРАДОКСАЛЬНО, но проблемы русских предприятий на экономике китайских практически не отражаются.

– Компания «Сэньхэ Лесо­промыш­лен­ность» (в переводе «журавль»), с которой договор аренды заключен на десять лет, заготавливает шестой сезон по 50 тыс. кубов леса – осины и березы. Данному предприятию принад­лежит палочковый завод, – рассказывает и.о. директора ФГУ «Октябрьский лесхоз» Михаил Плешаков.

– Из чего делают палочки?

– Из березы. У китайцев один миллиард населения – надо же им чем-то кушать.

– А как китайцы относятся к дальневосточному лесу? Для них-то он чужой.

– Дороги чистят, что важно при лесозаготовках. У них 50 лесовозов. Как заготавливать лес, я сам их учил – ездил в Китай. За партами сидели трактористы, вальщики, мастера и сам генеральный директор предприятия Чжан Лан.

Уже здесь, споря со мной по вопросам технологии, достал тетрадь с конспектами и стал возражать. Дескать, Миша, ты сам себе перечишь. По нашим учебникам китайцы учатся и в полезном стараются нам подражать.

– Учиться-то учатся, а русских на работу к себе не берут.

– Причины тут две. Коль у лесорубов из Поднебесной и техника своя, зачем им чужие специалисты? С другой стороны, брали они первое время к себе местных, но далеко дело не пошло – то ли разучились работать, а может, платили копейки. Доля местных лесорубов в плане заготовок – всего 10%.



Золотая лихорадка



ЕСТЬ и другая отрасль, которую в районе вот уже два года осваивают компании «Синда» и «Синь-Лин», – золотодобыча.

Залежи золота в глухих урочищах, что в районе речек Березовая и Туловчиха, были обнаружены еще в XIX веке. Приступ новой золотой лихорадки начался в начале 90-х минувшего столетия. За эти годы у русских золотоискателей дело не пошло. А китайцы за прииски зацепились. Выиграли тендеры.

В 2006 г. при квоте 40 кг золотари «Синь-Лина» добыли пять килограммов. Рабочие «Синды» при квоте 50 кг – намыли около 20.

Стоит ли овчинка выделки?

– Китайцы работают на перспективу. В районе села Столбового им передано два месторождения марганцевых руд. И все материалы Южно-Хинганской экспедиции, которая там работала в 1956 г., тоже отданы китайцам. Есть в этих местах цветные глины, минеральные краски, графит.

– Распадок Березовый сейчас охраняет группа китайцев. Мы насчитали там 14 драг (летом их было еще больше), и каждая занимает площадь не менее 20 кв. метров. Поэтому золотишко там, скорее всего, есть. Но во что превратилась речка! Русла нет вообще. Китайские работы растянулись в длину на 3–4 километра. Ямы, насыпи. С тайгой нельзя так поступать, – горько сетует местный житель.

А как к работе золотоискателей относятся контролеры?

– Сейчас они работают в соответствии с нашими требованиями. А осенью 2005 г. по решению суда работы приостанавливались, – говорит замруководителя Управления Росприроднадзора по ЕАО Ольга Ропалец.

– В связи с чем?

– Китайцы приступили к реализации проекта раньше времени, еще не получив на это официального разрешения.

– Вы их контролируете?

– Мы хозяева или кто?.. Выезжаем на прииски два-три раза в год. Штрафуем по максимуму – до 100 тыс. рублей.

К замечаниям они прислушиваются. Что касается проверок, мы в своих действиях не одиноки – китайцев контролируют миграционные службы, рыбоохрана, прокуратура.

В этом году к двум китайским компаниям прибавилась третья. Братская дружба крепнет. В селе Амурзет на набережной Амура возвышается стела, где с одной стороны на русском языке, с другой – по-китай­ски написано: «Площадь верной дружбы между Россией и Китаем». Но не выглядит ли эта дружба однобокой? Мужики, чтобы прокормить семьи, вынуждены искать работу в других краях.

Население по сравнению с доперестроечным уменьшилось на 40%. Кто переехал в город, но большей частью народ двинул в Израиль.

ХЭЙСЯЦЗЫДАО – так теперь на картах КНР называется ост­ров Большой Уссурийский. Не одну эпоху соседи из Поднебесной претендовали на эти земли, и в финале все ж таки своего добились. В мае 2005 г. большая часть его была передана Китаю. Исключением стала часовня Святого Виктора – она и окружающая ее территория останутся российскими. Новая граница проходит возле часовни. С одной стороны – Хабаровск. До него от острова примерно километр. А с другой, через амурскую протоку Казакевичева, – Китай. В 20–30-е гг. прошлого века остров от китайских контрабандистов охранял культовый пограничник всех времен и народов Никита Карацупа.