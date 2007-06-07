Секреты AVIA.RU

что-то

по-другому.

ТАКИХ «сумасшедших» давно объединил Интернет. Их сайт avia.ru стал местом сбора, контактов, обмена мнениями. В минувшую субботу многие из виртуальных участников сетевых дебатов собрались в Москве и увидели, кто скрывается за так называемыми никами – сетевыми позывными – «Летчик Леха», «Backfire», «Бабушка Яга», «Дядя Вова», «Alex Skyboy»…

Собрались они все во многом благодаря бывшему военному летчику, а ныне вице-президенту банка «Славянский» Максиму Белову и летчику-испытателю, Герою России Александру Гарнаеву.

Приехавшие пилоты гражданской авиации понимали друг друга с полуслова. Но общая главная боль их выступлений – почему государство так далеко задвинуло гражданскую авиацию? Известно же, что подобный процесс наблюдался в послевоенной Германии и Японии. Там авиационная промышленность была безнадежно потеряна, пока государство занималось другими проблемами. И никакие деньги не помогли. У нас, по словам летчика-испытателя Магомеда Толбоева, осталось 3–4 года до прохождения «точки невозврата».

Летный состав стремительно стареет. Училищ почти не осталось. Новых пилотов готовят на устаревших еще 30 лет назад «Як-18Т». Они даже не знают, что такое «штопор» и как из него выходить. Без госпрограммы не обойтись. Иначе пилотами в России скоро будут работать французы да немцы.

Заместитель начальника Летно-исследовательского института им. Громова, знаменитый летчик-испытатель А. Квочур имеет свое видение вывода отрасли из кризиса. Надо дать больше полномочий созданной Объединенной авиакорпорации, объединить с космической отраслью и включить в ее состав 6–7 передовых НИИ. Но это умело тормозится кем-то «наверху».

А вот и вовсе шокирующее известие. Всем авиапромом на уровне государст­ва руководит начальник управления при агентстве, которое в свою очередь находится при министерстве. То есть уровень управления важнейшей и передовой отраслью России опущен на самое дно. У кого хватило ума пойти на такое вредительство? Даже в самой рыночной стране – США – авиапром жестко контролируется на самом высоком уровне. Вот откуда «боинги» в нашем небе. А свои «тушки» да «илы» нашим начальникам «по барабану».

Есть проблемы и в малой авиации. О них рассказал летчик-испытатель В. Заболоцкий. К примеру, в США никто не может запретить любому желающему иметь свой самолетик и летать на нем. Все проблемы регламентируются страховкой. У нас все наоборот.

В заключение можно отметить, что пессимизм последних 15 лет все же начал терять свой накал. Пилоты, хоть и ругают все и всех на чем свет стоит, но все же видят и некоторые изменения к лучшему. Вот только изменятся ли негативные тенденции за оставшиеся 3–4 года, когда тех же авиационных инженеров, техников и рабочих уже не останется?