Секреты AVIA.RU
№ 23(57) от 07.06.2007 [«Аргументы Недели », Андрей УГЛАНОВ ]
ТАКИХ «сумасшедших» давно объединил Интернет. Их сайт avia.ru стал местом сбора, контактов, обмена мнениями. В минувшую субботу многие из виртуальных участников сетевых дебатов собрались в Москве и увидели, кто скрывается за так называемыми никами – сетевыми позывными – «Летчик Леха», «Backfire», «Бабушка Яга», «Дядя Вова», «Alex Skyboy»…
Собрались они все во многом благодаря бывшему военному летчику, а ныне
Приехавшие пилоты гражданской авиации понимали друг друга с полуслова. Но общая главная боль их выступлений – почему государство так далеко задвинуло гражданскую авиацию? Известно же, что подобный процесс наблюдался в послевоенной Германии и Японии. Там авиационная промышленность была безнадежно потеряна, пока государство занималось другими проблемами. И никакие деньги не помогли. У нас, по словам
Летный состав стремительно стареет. Училищ почти не осталось. Новых пилотов готовят на устаревших еще 30 лет назад
Заместитель начальника
А вот и вовсе шокирующее известие. Всем авиапромом на уровне государства руководит начальник управления при агентстве, которое в свою очередь находится при министерстве. То есть уровень управления важнейшей и передовой отраслью России опущен на самое дно. У кого хватило ума пойти на такое вредительство? Даже в самой рыночной стране – США – авиапром жестко контролируется на самом высоком уровне. Вот откуда «боинги» в нашем небе. А свои «тушки» да «илы» нашим начальникам «по барабану».
Есть проблемы и в малой авиации. О них рассказал
В заключение можно отметить, что пессимизм последних 15 лет все же начал терять свой накал. Пилоты, хоть и ругают все и всех на чем свет стоит, но все же видят и некоторые изменения к лучшему. Вот только изменятся ли негативные тенденции за оставшиеся 3–4 года, когда тех же авиационных инженеров, техников и рабочих уже не останется?
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