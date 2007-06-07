Управделами против депутатов

Три года назад на встрече с руководителями Общественной палаты Президент РФ В. Путин сказал: «Стыдно говорить, но расселение и ремонт жилья — очень коррумпированные сферы». Государство будет вкладывать в них огромные деньги, поэтому нужен серьезный общественный контроль.

ПРЕЗИДЕНТ РФ отдал письменное поручение. Оно предписывало закрепить занимаемые жилые помещения за 12 оставшимися депутатами Государственной Думы первого созыва, которые проживали там более 10 лет. Вместо выполнения президентского поручения госслужащие организовали судебные процессы – были вынесены однотипные отрицательные решения. Таким образом, они формально лишили права на проживание именно тех, кому президент велел предоставить жилье. Некоторым депутатам все же выдали ордера. Другие уже третий год оспаривают свои права в Страсбурге. Людей предварительно вынудили продать жилье в регионах. Не сдать квартиру государ­ству, как ранее, именно продать – чтобы на руках появились деньги…

Президент, видя, что его поручение не выполняется, еще четыре раза (!) повторил свое указание. Но чиновники вновь не реагируют. В процессе принудительного выселения семей на улицу два депутата скоропостижно скончались, одна женщина получила тяжелый инфаркт. Официально квартиры освобождаются для новых депутатов.

Депутат первого созыва Айварс Лездиньш только улыбнулся: «Где вы видели нынешних депутатов в Митино? Вариантов использования преимущественно два. Первый: в доме появляются организаторы выселения со своими внуками. Второй: «очереднику» якобы на законных основаниях предоставляется это жилье. Дальше квартиру быстро приватизируют и продают. Мы проверяли. На каждой лестничной клетке четыре квартиры, в «депутатском» подъезде 17 этажей. Рассудите…»

Всеобщая нелюбовь к депутатам известна. Откуда приехали, туда пусть уезжают, – типичное суждение гражданина. Но как быть экс-депутатам, кто в недавние времена не участвовал в разделе госсобственности и, находясь во власти, о себе, любимом, не позаботился? К тому же и квартиру старую давно сдали государству или были вынуждены срочно продать по указанию московских чиновников? Совсем плохи дела тех, кто спорил с местными и федеральными элитами.

Юрист-консультант ознакомился с пакетом документов, который находится в Страсбурге. Его заключение: «Лишение права на жилье, регистрации, медицинского страхового полиса и других прав всех членов семьи повлекли за собой нарушение целого ряда статей, по которым уже имеются прецедентные решения Европей­ского суда». Через некоторое время опять окажется, что виновата Российская Федерация.

«Помогали многие. Включая председателей обеих палат парламента и их заместителей, – говорит Айварс Янович. – Принципиальную позицию занял Г. Зюганов. Лично ознакомился с жилищными делами депутатов и поручил юристам провести экспертизу. Их заключение: в отписках Управления делами приведены статьи закона, которые не имеют отношения к рассматриваемому вопросу. Некоторые ссылки просто выдуманы, другие опровергаются документально».