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Бутово не повторится

В Жулебино нашли способ решить старую проблему

№ 22(56) от 31.05.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ  ]

Бутово не повторится

 Война в Южном Бутово не должна повториться ни в одной из 66 деревень в черте Москвы, предназначенных под снос. В Жулебино  уже найден мирный, выгодный всем сторонам способ парт­нерских взаимоотношений домовладельцев, власти и бизнеса.

Война или мир

 КОГДА «на Бутовщине» люди ложились под бульдозеры, в микрорайоне Жулебино Б-2 спокойно обсуждали, не маловата ли в будущей квартире кухня в 12 метров? Уникальную ситуацию Владимир Ресин прокомментировал так: «Власти не хотят новой войны с народом и ищут взаимопонимания».

 «Жулебино – это наш первый опыт, который сразу дал положительные результаты, – рассказывает Наталья Черкасская, президент «Первой управляющей строительной корпорации». – Нам предстоит застроить здесь 12 га земли и расселить 49 домовладений».

 Социальное жилье в этом районе будет возводить входящая в корпорацию компания «Внешторгстрой». Проектируемые новостройки по параметрам близки к элитным: монолит, кирпич, большие кухни. На каждую квартиру предусмотрено по два гаража в специальном многоярусном блоке. Есть даже проекты небольших коттеджей для тех, кто хочет возделывать землю.

 «Если людям предлагается равноценная или гораздо лучшая замена их собственности, никакой агрессии и страха нет и в помине, – объясняет Наталья Петровна. – Бесконфликтный подход означает индивидуальный подход к каждому домовладельцу».
Попробуй тут угодить! Кто-то мечтает о большой квартире, кто-то надеется расселиться с детьми, кому-то необходимо немного земли у дома.

 А местный фермер Владимир, например, ума не приложит – куда пристроить свое беспокойное животноводческое хозяйство: двух лошадей, двух пони, четырех козлят и коз. Он уже начал было прикидывать, как будет брать в аренду у соседей балконы для своих питомцев. Одна беда – двух лошадей фермера, увы, не всякая лоджия выдержит. Очень грустной выходила шутка. Но, похоже, индивидуальный подход найдется и к козам.
 
Из хижины – хоромы

 «Некоторые бабушки в Жулебино сначала говорили: «Дайте нам умереть, где мы жили». А когда увидели проект будущего дома, решили: «Хоть последние годы, да в хоромах», – вспоминает Наталья Петровна.

 Строительство первого дома начнется в сентябре. Пе­реселение жителей – в мае-июне 2008-го. Всего будет пост­роено около 10 домов, 300 переселенцам будет отдано более 15 тыс. кв. м. жилья. Планируется возведение спортивно-развлекательного комплекса, детсада и школы. Весь проект рассчитан на 4 года. Общий размер инвестиций 260 млн. долларов.

 «Несколько лет люди опасались насилия, – продолжает Наталья Петровна. – Мы при поддержке «Единой России», совместно с Правительством Москвы решили успокоить жителей и предоставить им реальные гарантии».

 «Внешторгстрой» выступает как управляющая компания. Она заключила с Комитетом общественного самоуправления и жителями договор о том, что последние дают ей право распоряжаться их собственностью. В обмен на это префектура и строители обязуются поселить всех собственников в новые дома, возведенные на месте старых.

 «Средний возраст у нас 45–50 лет. В каждом доме живет несколько семей, и все хотят переселиться, – объясняет председатель территориальной общины жителей микрорайона «Б-2» Вера Орехова. – Наши инвесторы жителям в этом помогут – и конфликт, как в Бутово, здесь уже не повторится. Каждую неделю представители застройщика отвечают на все вопросы. Наталья Петровна является членом Комитета – это вселяет надежду».

 «До «Внешторгстроя» никто не мог решить проблему частного сектора, – утверждает первый заместитель префекта ЮВАО по строительству Александр Скороспелов. – Трудности остались: некоторые хотят по десять квартир, имея 4 кв. м на лицо. Но комитет самоуправления и бизнесмены найдут компромисс. Я в этом уверен. На сегодня социальный проект «Внешторгстроя», на мой взгляд, лучший для таких спорных территорий».

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