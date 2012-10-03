У «Фаэтона» заканчивается бензин, а у кредиторов - терпение

В Северной столице грядет новый топливный кризис. На минувшем заседании Нефтяного клуба представители холдинга «Фаэтон» заявили о возможности приостановки розничных продаж 95-го и 92-го бензина. Эксперты в один голос отметили, что это спровоцирует цепную реакцию и приведет к скачку цен на бензин наиболее ходовых марок.

Между тем, для самого «Фаэтона», переживающего банкротство, бензиновый голод является не самой главной проблемой.

На минувшей неделе продолжал набирать обороты острый конфликт владельцев холдинга — братьев Сергея и Михаила Снопоков — с пулом банков-­кредиторов, более трех лет пытающихся добиться от них возврата своих средств. Финансовые претензии «Фаэтону» предъявляют около двух десятков банковских структур, включая представителей «первой десятки», общая сумма долга приближается к миллиарду долларов, а в процедуре банкротства находится уже более десяти дочерних компаний холдинга, представляющих его топливное, девелоперское и аграрное направления.

В начале прошлой недели глава «Фаэтона» Сергей Снопок неожиданно выступил в прессе с заявлениями о готовности начать процесс погашения долгов перед банками-кредиторами своей головной компании ООО «Фаэтон-Аэро». В самих банках эту новость восприняли крайне скептически. Ряд топ-менеджеров кредитных учреждений, которым задолжал «Фаэтон», высказались в пользу версии о «пиаровской» подоплеке заявлений Снопока, связав их с предстоящим в конце октября рассмотрением в суде ходатайства лояльного владельцам «Фаэтона» комитета кредиторов ООО «Фаэтон-Аэро» об отстранении Дениса Лебедя с должности конкурсного управляющего предприятия.

Отношения бенефициаров холдинга с Лебедем не заладились сразу после его назначения на эту должность в июне 2011 года. Сначала его предшественник, бывший внешний управляющий «Фаэтон-Аэро» Родион Гайнутдинов, по мнению экспертов отстаивавший интересы Снопоков, начал уклоняться от передачи Лебедю документации фирмы, что заметно осложнило работу новому назначенцу. Затем личную судебную войну против Лебедя начал сам Сергей Снопок, несколько раз безуспешно ходатайствовавший об отстранении управляющего по причине якобы имевшей место аффилированности того с банком ВТБ. Интересно, что на самом деле кандидатуру Лебедя на собрании кредиторов 5 мая 2011 года выдвинул вовсе не ВТБ, а фаэтоновский «Ленпромтранспроект», что косвенно свидетельствует о «неоправданных ожиданиях» как истинной причине неприязни владельцев холдинга к конкурсному управляющему.

Не снискав успеха в судах, оппоненты Лебедя привлекли ресурсы в правоохранительных органах. В мае 2012 года против руководителя «Фаэтон­Аэро» с подачи ЗАО «Ленпромтранспроект» было возбужденно уголовное дело по фактам злоупотребления полномочиями. Ему вменялась в вину сдача в аренду ООО «Фаэтон — топливная сеть № 1» автозаправочных станций, находящихся в залоге у банка «Петрокоммерц», без согласия залогового кредитора. И это при том, что «Ленпромтранспроект» не имел никакого отношения к «Петрокоммерцу», изначально договор аренды по АЗС заключал с топливной сетью еще Родион Гайнутдинов (предположительно, делалось это в интересах владельцев), а по истечении договора аренды в феврале 2012 года арендатор отказался возвращать активы законному собственнику и с тех пор Лебедь упорно пытается вернуть их через суд.

Стоит отметить, что именно прибылью от работы арендованными ООО «Фаэтон — топливная сеть № 1» АЗС господин Снопок на днях публично пообещал расплатиться с банками-кредиторами. То есть прибылью, которой он обязан Денису Лебедю, пролонгировавшему договор аренды до февраля 2012 года, за что того и попыталась привлечь к уголовной ответственности аффилированная с «Фаэтоном» же и его владельцами компания «Ленпромтранспроект»...

Впрочем, затея с уголовным преследованием конкурсного управляющего «Фаэтон-Аэро» оказалась ожидаемо проигрышной. 20 июля текущего года Петроградский районный суд Санкт-­Петербурга удовлетворил жалобу Дениса Лебедя на постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела, после чего производство по этому делу было автоматически прекращено.

Вероятно, с самого начала не рассчитывая всерьез на успех уголовного «прессинга» неугодного управляющего, владельцы холдинга решили избавиться от него более надежным способом. Для этого им было необходимо вернуть себе перевес в голосах на собраниях кредиторов «Фаэтон­Аэро», что позволило бы обеспечить нужное голосование по вопросу смещения Д. Лебедя с должности. Весной 2012 года сторонники Снопоков сумели договориться с ЗАО «Стерн» (аффилировано с МДМ­-банком) о переуступке долга «Фаэтон-Аэро» подконтрольной структуре. Это дало им долгожданное большинство на собрании кредиторов 16 мая, на котором был принят ряд важных решений в интересах бенефициаров холдинга. Среди них — решение ходатайствовать в суде о замене Дениса Лебедя на лояльного братьям Снопокам Дмитрия Краснова, в настоящее время занимающего должность временного управляющего ООО «Фаэтон — сеть № 1».

В руководстве банков-­кредиторов ООО «Фаэтон­Аэро» атаку на независимого от владельцев фирмы-должника управленца восприняли как попытку последних перехватить контроль над процедурой банкротства компании и тем самым создать предпосылки для уклонения от выполнения своих финансовых обязательств. Майское решение собрания кредиторов было обжаловано банками в судебном порядке. С тех пор ключевая борьба развивается вокруг стратегически важной должно­сти конкурсного управляющего. Для бенефициаров холдинга принципиально как можно скорее решить «проблему Лебедя» и заменить его на послушную фигуру, для банков столь же принципиально не дать Снопокам банкротить «Фаэтон-Аэро» по собственному сценарию. Сроки судебного рассмотрения соответствующего иска дружественных владельцам «Фаэтона» кредиторов несколько раз переносилось. Очередное заседание по этому вопросу намечено уже на 29 октября.

Именно Д. Лебедь в настоящее время мешает выводу активов компании, настойчиво добивается от ООО «Фаэтон — топливная сеть № 1» возврата всех АЗС, принадлежащих ООО «Фаэтон­Аэро» (очередное судебное заседание по этому вопросу состоялось в АС Санкт­Петербурга и Ленобласти в минувший четверг) и пытается реализовать на торгах залоговое имущество должника для погашения задолженности перед банками. Всему этому активно препятствуют сторонники Снопоков, всячески саботирующие, тормозящие и затягивающие решение вопросов по возврату заправок и утверждению положений об имущественных торгах.

Неудивительно, что «примирительная» публичная риторика господина Снопока вызвала у банкиров, терпение которых, похоже, заканчивается, довольно резкую реакцию, граничащую с раздражением. В «Сбербанке», например, пообещали продолжить «действия, направленные на исключение из реестров кредиторов “Фаэтона” требований компаний, аффилированных с должником» и напомнили, что в настоящее время по заявлениям банка правоохранительными органами расследуются несколько уголовных дел в отношении «Фаэтона».