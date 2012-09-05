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Забытая Великая война

Сенатор Анатолий Лисицын возвращает Родине её патриотов

№ 34(326) от 06.09.2012 [«Аргументы Недели », Николай ХАЛИМОВ ]

Забытая Великая война

На фоне апогея торжеств к 200-летию Бородинского сражения интересно проследить эволюцию памятных дат и дней воинской славы в новейшей истории России. К священным и в советское время датам ВОВ добавились ратные подвиги практически всех поколений, и только про Первую мировую войну до последнего времени никто и не вспоминал. Тем временем в 2014 г. весь «остальной мир» вспомнит 100-летие начала Первой мировой, или как её ещё «там» называют – Великой войны. Кроме того, ежегодно в день подписания перемирия (11 ноября 1918 года) во многих государствах мира поминают погибших солдат. Во всём мире, кроме России.

Ярославский сенатор Анатолий Лисицын вот уже несколько лет борется с этой, как он считает, несправедливостью: «Россия в этой войне потеряла 3 миллиона своих солдат на полях Европы. Но этой войны нет в нашей истории, нет в наших учебниках, нет даже памятной даты, нет даже места, где можно положить цветы в память о погибших» (из выступления на июньском, 318-м, заседании Совета Федерации).

А началось всё четыре года назад в Белграде. Вернее, для Лисицына всё началось гораздо раньше, когда он, ещё будучи губернатором Ярославской области, приложил неимоверные усилия дипломата, чтобы вызволить на малую родину дожидавшийся переплавки в Софии бюст маршала Фёдора Толбухина (уроженца Ярославщины) или, например, принял не всеми радостно воспринятое решение об установке под Тутаевом (Ярославская область) памятного знака погибшим немецким военнопленным.

Поэтому, когда в ноябре 2008‑го настоятель подворья РПЦ в Белграде Виталий Тарасьев пригласил ярославского сенатора посетить Русское кладбище («Ново гробле»),Лисицын не раздумывая принял приглашение. И был, по его словам, поражён: «…состоянием, в котором находится русский некрополь, – поваленные и разбитые кресты, заросшие бурьяном и забросанные мусором безымянные холмики. Особенно огорчило меня то, что рядом с заброшенными русскими участками находятся ухоженные участки с французскими, итальянскими, австро-венгерскими, болгарскими и даже английскими воинскими захоронениями».

Вместе с отцом Виталием он сразу же встретился с мэром Белграда Драганом Джиласом и предложил помощь своего благотворительного фонда в приведении в надлежащий вид захоронений русских солдат. Помимо мэрии столицы Сербии в проект тут же включились партии «Единая Россия», «Единая Партия Сербии» и Общество сербско-российской дружбы.

Президент России обещал помочь с государственным софинансированием: «Знаете, я во Франции был, где мы памятник устанавливали русским солдатам, воевавшим во Франции, и ветераны тогда вспоминали, как победители шли по центру Парижа, а наши воины, которые героически сражались на фронтах Первой мировой войны, стояли в стороне и плакали. Эта несправедливость должна быть ликвидирована, я полностью с вами согласен. Давайте реализуем ваши предложения, давайте сделаем ту комиссию, которая поработает над этим основательно и серьёзно. Я переговорю обязательно с правительством. Думаю, что мы этот объём финансирования восстановим, уверен, что деньги небольшие, а вопрос важный», – сказал Владимир Путин на том самом июньском заседании СФ.

Прошло два месяца.

«Являются ли слова президента обязательными для выполнения его подчинёнными? – делится с «АН» своим удивлением Анатолий Лисицын. – Через месяц после этого заседания, устав ждать, я обратился в правительство РФ. Через две недели правительство разослало веером в Минкульт, Росархив, Россотрудничество, МИД и ещё куда-то отписки «К рассмотрению». То есть ищи-свищи концы с концами. А мне ведь и не нужны бюджетные деньги! Существует (правда, только на бумаге, потому что за четыре года так ни разу и не собрался) попечительский совет «Единой России» по этому проекту. Пусть соберутся, и по проектной документации, мной давным-давно подготовленной, примут решение».

Русское кладбище в составе «Ново гробле» в Белграде представляет собой единый культурно-исторический комплекс, аналогов которому нет в мире. Тут покоятся останки 124 генералов, трёх адмиралов, 280 полковников и капитанов первого ранга Русской царской армии и флота, Михаил Родзянко – председатель русской царской Государственной думы; Михаил Алексеев – начальник Генерального штаба Русской царской армии и свыше 1300 воинов Первой мировой войны.

На Русском кладбище установлен первый памятник Императору Николаю Второму в Европе. На этом склепе-монументе, где захоронены останки членов Русского экспедиционного корпуса, погибших в Сербии, выбиты слова: «Вечная память императору Николаю Второму и 2 000 000 русских воинов Великой войны». И наконец, в храме Святой Троицы на территории Русского кладбища покоятся останки барона Врангеля. Умер Пётр Николаевич в Брюсселе, но завещал похоронить себя в православной земле.

«Семьдесят тысяч солдат во главе с генералом Врангелем, которые эмигрировали в Сербию, были патриотами Российского государства. Это были люди, оставшиеся верными воинской присяге, преданными стране, которой служили. Это патриоты, и именно у них можно учиться тому, как надо любить Отечество, которому служишь и в котором живёшь», – уверен Анатолий Лисицын.

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