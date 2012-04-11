//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Миронов, Собчак, Хаматова: драма на «Нике»

№ 14(306) от 12.04.2012 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

Миронов, Собчак, Хаматова: драма на «Нике»

Короткая (8 минут), но значительная драма произошла во время 25-й торжественной церемонии вручения «Ники», ежегодной  награды за «лучшую работу» в кинематографе.

В этот вечер кино померкло перед внезапным всплеском общественной напряжённости…

Исходное событие. На «Нике», трансляцию которой показывали по Первому каналу с 23.00, почётная крылатая статуэтка была впервые вручена не только за профессиональные достижения или «честь и достоинство» (это награда старейшинам цеха), но и – за благотворительность.

Её получили две замечательные актрисы, создатели фонда «Подари жизнь» – Чулпан Хаматова и Дина Корзун.

Благие дела Хаматовой и Корзун несомненны и бесспорны. Но вот хорошо ли, красиво ли, прилично ли получать призы и награды за благотворительность – для меня вопрос.

Добродетель, которая сопровождается рекламными роликами, аплодисментами и трансляцией в эфире, теряет что-то существенное в самом своём корне. Тем более что в России ни вкуса, ни меры ни в чём не знают и знать не желают. В Голливуде, где благотворительность входит в «кодекс чести» любой звезды, присуждать за это «Оскара» никому бы не пришло в голову.

Мера вещей на «Нике» была очевидно нарушена. Ролики с больными детьми, бурные овации, слёзы, торжественная музыка, всеобщее вставание... От помпы и пафоса уже начало слегка подташнивать.

Далее на сцену вышел актёр Евгений Миронов. Чуть не рыдая, он произнёс речь, длившуюся несколько минут. Он говорил, как прекрасны и светлы Хаматова и Корзун и как отвратительны те, кто этого не понимает. «Бездельники, авантюристы и просто ублюдки, они сидят на диванах в Интернете и хотят укусить девочек, которые подняли в нашем обществе цунами доброты и неравнодушия». Да, как начнётся русское цунами доброты – так спасайся кто может!

Миронов не просто говорил – он весь кипел, пенился и вибрировал от обуревающих его эмоций. Уже много лет известный артист в публичных своих проявлениях находится в состоянии перманентной истерики. Он задыхается от волнения, машет руками, дёргается и даже подпрыгивает. Причины такого невроза непонятны. Карьера Миронова постоянно идёт в гору, он играет только главные роли в кино и на сцене, руководит Театром Наций. И любимый им с 2000 года В. Путин тоже в полном шоколаде. Тоже играет, можно сказать, исключительно главные роли.

Отчего же вибрирует наш мальчик? Вы уж извините, что я называю Миронова «мальчиком», но именовал же он со сцены «девочками» Хаматову и Корзун, а это почтенные сорокалетние матроны, матери семейств.

Нет, не тот пошёл народный артист. Вот, помним мы, идущие издалека, прежних народных артистов, которые тоже порой были в состоянии крепких взаимных объятий с властью. Они медными голосами читали на правительственных концертах чугунные стихи, даже не дрожа подбородками, – всё было так мощно, так солидно, так баритонно!

А теперь какие-то прыгающие, как раскидайки на резиночке, нервные мальчики. Которым, точно в сказке Пушкина, золотая рыбка принесла решительно всё. Однако им нужно, чтобы перед ними преклонилась ещё и «свободная стихия» Интернета. Или они дёргаются и вопят по причине, подмеченной ещё Львом Толстым, – «человек кричит, чтоб заглушить голос собственной совести»?

Среди актёров есть образованные, думающие люди. Но у многих речь не отличается тайфуном грамотности и не блещет грозой интеллекта. Это как раз случай Миронова. Может быть, ему есть всё-таки смысл сосредоточиться на своей профессиональной деятельности и оставить оральную публицистику? Сказанного уже достаточно – «цунами доброты» явно должно войти в пословицу...

Наверное, некоторое раздражение от происходящего испытала и ведущая церемонии Ксения Собчак. Голосом ласковой кобры она поинтересовалась у Хаматовой – стала бы та поддерживать Путина, если бы не занималась благотворительностью?

В зале раздалось несколько свистков (кстати, редких и недружных). Это были те немногие, кто сразу оценил и осудил ядовитость вопроса. По существу, Собчак спросила Хаматову не о пустяках, но о том, что волнует, без преувеличения, миллионы людей: «Вас заставили поддерживать Путина, поймав, как на приманку, на умирающих детей или вы сделали это по доброй воле?»

«Поддержала бы! Поддержала! Потому что он всё это поддерживает!!!» – взвился над сценой Миронов…

Тут я поняла ранее непостижимое – почему Ксения Собчак бесконечно маячит у нас перед глазами и беспрестанно приглашаема на ведение различных церемоний. Это, конечно, агент и провокатор – но агент и провокатор Мировой Занимательности. С ней всегда есть шанс, что очередная никому не нужная ритуальная скукотища превратится в информационный повод!

Уместен ли был вопрос Собчак? Да, разумеется, неуместен. А «Ника» за благотворительность – уместна? А рыдающий Миронов – уместен?

А взваливать на плечи двух добрых девочек то, что должны делать тысячи жадных, злых дяденек, – уместно?

Вот давайте объяснимся без шуток. Фонд Хаматовой называется «Подари жизнь». Но, по существу, речь идёт о том, чтобы собрать деньги на лечение конкретного ребёнка и таким образом купить ему жизнь. Это благо для ребёнка и его семьи, это святое дело. Но жизнь в этом случае покупается, и это факт.

«Купи жизнь»… Добро осуществляет себя внутри подлой, мерзкой, дьявольской системы всеобщей продажности!

Долгое время Хаматовой и Корзун удавалось удерживать своё печальное трагическое дело в стороне от пошлого трезвона, от тошнотворного пафоса. Но нет – черти и ангелов постарались прибрать к своим когтям.

Есть у нас наместник «бога» на земле, он дарит места, звания, концессии, должности, театры… Только попроси хорошенько. Вот так вот, глазки в слезах, губки бантиком, и хором:

«Подари нам жизнь, дяденька!»

Не будем сейчас докапываться до того, почему у нас столько больных детей и есть ли смысл лечить одного, чтоб назавтра заболели десять. Смысл всегда есть. Но богатейшее в мире государство обязано ЛЕЧИТЬ ВСЕХ ДЕТЕЙ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ БЕСПЛАТНО. Пусть это будет национальная идея, приоритет и всё что вам угодно. НО ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ. Это не мираж, это достижимо, да это попросту – БЫЛО в нашей стране. Именно за возвращение этого надо бороться. Иначе, если жизнь детей покупается, цепь зла никогда не прервётся.

И уж во всяком случае творящим добро нужно быть настороже. Понимать, что за каждым из них идёт охота. В которой оружием становятся когда прямые угрозы, а когда и ложь, лесть, обещания, награды, звания, эфиры, аплодисменты и обманчиво крылатые призы...

У демонов – напомню – тоже имеются крылья.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Экономика

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Экономист Никита Масленников отреагировал на заявление Минтруда о повышении размера минимального размера оплаты труда к 2020 году. По его словам, это может нести негативные последствия для россиян.

//В мире

ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в отношении 170 граждан и 44 юридических лиц

ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в отношении 170 граждан и 44 юридических лиц

Европейский союз продлил индивидуальные санкции в отношении России. Среди ограничений - заморозка активов и ограничения на поездки. Санкции введены в отношении 170 физических и 44 юридических лиц.

//Общество

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова оценила предложение о введении четырёхдневной рабочей недели. По её словам, для начала следует провести специальные исследования.

//новости партнеров

//Экономика

Как изменится положение рубля осенью?

Как изменится положение рубля осенью?

Аналитик Александр Купцикевич рассказал, как поведёт себя российская валюта в начале осени и какие процессы на мировом финансовом рынке оказывают больше всего влияния на рубль.

//Политика

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о растущем риске возникновения ядерной войны. По его словам, ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Священник назвал сектантами отказавшихся от школьного молебна родителей

Священник назвал сектантами отказавшихся от школьного молебна родителей

В Волгоградской области священник Александр Копейкин заявил, что родители, пожаловавшиеся на традиционный молебен в школе – сектанты. По его словам, молебен всё равно состоится.

//Здоровье

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Швейцарские учёные выявили связь между дневным сном и снижением риска болезни сердца. По их словам, чтобы избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний стоит выделить на сон несколько часов в определенные дни.

//Шоу-бизнес

Заворотнюк готова выступать на корпоративах, несмотря на слухи о болезни

Заворотнюк готова выступать на корпоративах, несмотря на слухи о болезни

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк на фоне слухов о своём заболевании заявила о готовности выступать на корпоративах. Об этом рассказал представитель знаменитости Стас Христов.

//В мире

Вице-мэра Риги Анну Владову латвийская пресса обвинила во лжи

Вице-мэра Риги Анну Владову латвийская пресса обвинила во лжи

Для того, чтобы решить проблему с нехваткой мест в детских садах с латышским языком обучения, фракция Национального объединения в Рижской думе призывает ввести во всех детских садах программу на госязыке.

//Новости партнеров

//В мире

Лидер ДНР Денис Пушилин провозгласил целью республики присоединение к России

Лидер ДНР Денис Пушилин провозгласил целью республики присоединение к России

Цель Донецкой народной республики – вхождение в состав Российской Федерации. С соответствующим заявлением на встрече с московской интеллигенцией выступил глава самопровозглашенного государства Денис Пушилин.

//Шоу-бизнес

В Сети спорят, поймет ли Путин шутку Урганта?

В Сети спорят, поймет ли Путин шутку Урганта?

В Сети спорят, поймет ли Путин шутку Урганта или обидится. Однако большинство пользователей считает, что раз руководство Первого канала пропустило ролик в эфир, значит никаких санкций не последует. Телеведущий Иван Ургант спародировал ситуацию, когда президент страны 2 раза покупал мороженное у одной и то же продавщицы. Тогда многие задавались вопросом, в каком она, интересно, звании? И хотя затем на канале НТВ показали интервью с «той самой мороженщицей», которая уверяла, что просто три года подряд работает на МАКСе и встречи с Путиным – чистая случайность, зрители особо не поверили.

//Новости СМИ2

//Политика

Путин: при таких гражданах страну не может возглавлять "слюнтяй"

Путин: при таких гражданах страну не может возглавлять "слюнтяй"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с ополченцами в Дагестане отметил мужество и доброту народа. По его словам, возглавляя страну с такими гражданами, президент не может быть "слюнтяем".

//В мире

МИД Украины не собирается приостанавливать расторжение договоров с Россией. Проводят глубокую инвентаризацию документов

МИД Украины не собирается приостанавливать расторжение договоров с Россией. Проводят глубокую инвентаризацию документов

МИД Украины не приостанавливал процесс подготовки расторжения договоров о сотрудничестве с Россией, который начался при Петре Прошенко и бывшем министре иностранных дел Павле Климкине.

//Политика

В Госдуме напомнили, что от антироссийских санкций страдает "вся международная общественность"

В Госдуме напомнили, что от антироссийских санкций страдает "вся международная общественность"

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин оценил сообщение о продлении индивидуальных санкций в отношении России. По его словам, принятые меры принесут вред не только гражданам РФ, но и тем кто их вводит.

//Политика

Путин в Дагестане выпил стопку, как и обещал 20 лет назад

Путин в Дагестане выпил стопку, как и обещал 20 лет назад

Президент РФ Владимир Путин выполнил обещание, которое дал двадцать лет назад. Глава государства выпил стопку водки, которую отставил во время визита в Дагестан в августе 1999 года.

//В мире

Экс-президента Крымской автономии после инсульта из Турции хотят отправить в Россию

Экс-президента Крымской автономии после инсульта из Турции хотят отправить в Россию

Бывшего президента Крыма Юрия Мешкова, который находится в Турции после инсульта, планируют выписать из больницы, несмотря на то, что его состояние ухудшилось. Об этом пишет издание «Аргументы недели – Крым».

//Культура

У самого популярного жителя Чехии певца Карела Готта диагностирована острая лейкемия

У самого популярного жителя Чехии певца Карела Готта диагностирована острая лейкемия

Теперь ясно, почему в июле чешский певец Карел Готт отменил юбилейные концерты. Готт, «чешский соловей», сообщил, что врачи поставили ему диагноз острая лейкемия. Артист начинает курс лечения в Праге.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Пелагея в купальнике поделилась яркими фотографиями с дочерью

Пелагея в купальнике поделилась яркими фотографиями с дочерью

Российская певица Пелагея поделилась с поклонниками нежными снимками с маленькой дочерью на пляже в Сочи. Поклонников умилили одинаковые образы певицы и 2-летней Таисии.

//Интервью

Евродепутат Андрей Мамыкин: о первом дне в Брюсселе, о дружбе между политиками и о чемоданах г-жи Калниете

Евродепутат Андрей Мамыкин: о первом дне в Брюсселе, о дружбе между политиками и о чемоданах г-жи Калниете

Может ли быть дружба между политиками? Сложно ли представлять свою страну на международной арене? Об этом специальному корреспонденту «Аргументов недели» рассказал латвийский политик Андрей Мамыкин.

//Шоу-бизнес

Фильм о Юлии Началовой обойдётся инвесторам в 100 млн рублей

Фильм о Юлии Началовой обойдётся инвесторам в 100 млн рублей

Режиссёр фильма о певице Юлии Началовой Виктор Загорский заявил, что бюджет картины увеличен с 60 до 100 миллионов рублей, поскольку инвесторы готовы вложить в картину такие деньги.

//Спорт

У футболиста сборной России украли коллекцию часов на сумму более 20 млн руб.

У футболиста сборной России украли коллекцию часов на сумму более 20 млн руб.

В четверг, 12 сентября, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что у нападающего футбольного клуба "Краснодар" Ари украли коллекцию дорогих часов на сумму около 23 миллионов рублей.

//Общество

Медведев рассказал, когда восстановят инфраструктуру в Иркутской области

Медведев рассказал, когда восстановят инфраструктуру в Иркутской области

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, к какому сроку будет полностью восстановлена разрушенная паводком инфраструктура в Иркутской области.

//В мире

Экс-сотрудник Генштаба РФ раскрыл возможное условие уничтожения Польши Россией

Экс-сотрудник Генштаба РФ раскрыл возможное условие уничтожения Польши Россией

Военный эксперт, бывший сотрудник Генштаба РФ Константин Сивков рассказал, при каком условии Россия может «ликвидировать» Польшу. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с журналистами.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
2

Помощник президента Фурсенко восстал против Путина
3

Ученые выяснили, почему люди набирают вес с возрастом
4

Нетаньяху рассказал, какая у России и Израиля общая проблема
5

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры