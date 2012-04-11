Миронов, Собчак, Хаматова: драма на «Нике»

Короткая (8 минут), но значительная драма произошла во время 25-й торжественной церемонии вручения «Ники», ежегодной награды за «лучшую работу» в кинематографе.

В этот вечер кино померкло перед внезапным всплеском общественной напряжённости…

Исходное событие. На «Нике», трансляцию которой показывали по Первому каналу с 23.00, почётная крылатая статуэтка была впервые вручена не только за профессиональные достижения или «честь и достоинство» (это награда старейшинам цеха), но и – за благотворительность.

Её получили две замечательные актрисы, создатели фонда «Подари жизнь» – Чулпан Хаматова и Дина Корзун.

Благие дела Хаматовой и Корзун несомненны и бесспорны. Но вот хорошо ли, красиво ли, прилично ли получать призы и награды за благотворительность – для меня вопрос.

Добродетель, которая сопровождается рекламными роликами, аплодисментами и трансляцией в эфире, теряет что-то существенное в самом своём корне. Тем более что в России ни вкуса, ни меры ни в чём не знают и знать не желают. В Голливуде, где благотворительность входит в «кодекс чести» любой звезды, присуждать за это «Оскара» никому бы не пришло в голову.

Мера вещей на «Нике» была очевидно нарушена. Ролики с больными детьми, бурные овации, слёзы, торжественная музыка, всеобщее вставание... От помпы и пафоса уже начало слегка подташнивать.

Далее на сцену вышел актёр Евгений Миронов. Чуть не рыдая, он произнёс речь, длившуюся несколько минут. Он говорил, как прекрасны и светлы Хаматова и Корзун и как отвратительны те, кто этого не понимает. «Бездельники, авантюристы и просто ублюдки, они сидят на диванах в Интернете и хотят укусить девочек, которые подняли в нашем обществе цунами доброты и неравнодушия». Да, как начнётся русское цунами доброты – так спасайся кто может!

Миронов не просто говорил – он весь кипел, пенился и вибрировал от обуревающих его эмоций. Уже много лет известный артист в публичных своих проявлениях находится в состоянии перманентной истерики. Он задыхается от волнения, машет руками, дёргается и даже подпрыгивает. Причины такого невроза непонятны. Карьера Миронова постоянно идёт в гору, он играет только главные роли в кино и на сцене, руководит Театром Наций. И любимый им с 2000 года В. Путин тоже в полном шоколаде. Тоже играет, можно сказать, исключительно главные роли.

Отчего же вибрирует наш мальчик? Вы уж извините, что я называю Миронова «мальчиком», но именовал же он со сцены «девочками» Хаматову и Корзун, а это почтенные сорокалетние матроны, матери семейств.

Нет, не тот пошёл народный артист. Вот, помним мы, идущие издалека, прежних народных артистов, которые тоже порой были в состоянии крепких взаимных объятий с властью. Они медными голосами читали на правительственных концертах чугунные стихи, даже не дрожа подбородками, – всё было так мощно, так солидно, так баритонно!

А теперь какие-то прыгающие, как раскидайки на резиночке, нервные мальчики. Которым, точно в сказке Пушкина, золотая рыбка принесла решительно всё. Однако им нужно, чтобы перед ними преклонилась ещё и «свободная стихия» Интернета. Или они дёргаются и вопят по причине, подмеченной ещё Львом Толстым, – «человек кричит, чтоб заглушить голос собственной совести»?

Среди актёров есть образованные, думающие люди. Но у многих речь не отличается тайфуном грамотности и не блещет грозой интеллекта. Это как раз случай Миронова. Может быть, ему есть всё-таки смысл сосредоточиться на своей профессиональной деятельности и оставить оральную публицистику? Сказанного уже достаточно – «цунами доброты» явно должно войти в пословицу...

Наверное, некоторое раздражение от происходящего испытала и ведущая церемонии Ксения Собчак. Голосом ласковой кобры она поинтересовалась у Хаматовой – стала бы та поддерживать Путина, если бы не занималась благотворительностью?

В зале раздалось несколько свистков (кстати, редких и недружных). Это были те немногие, кто сразу оценил и осудил ядовитость вопроса. По существу, Собчак спросила Хаматову не о пустяках, но о том, что волнует, без преувеличения, миллионы людей: «Вас заставили поддерживать Путина, поймав, как на приманку, на умирающих детей или вы сделали это по доброй воле?»

«Поддержала бы! Поддержала! Потому что он всё это поддерживает!!!» – взвился над сценой Миронов…

Тут я поняла ранее непостижимое – почему Ксения Собчак бесконечно маячит у нас перед глазами и беспрестанно приглашаема на ведение различных церемоний. Это, конечно, агент и провокатор – но агент и провокатор Мировой Занимательности. С ней всегда есть шанс, что очередная никому не нужная ритуальная скукотища превратится в информационный повод!

Уместен ли был вопрос Собчак? Да, разумеется, неуместен. А «Ника» за благотворительность – уместна? А рыдающий Миронов – уместен?

А взваливать на плечи двух добрых девочек то, что должны делать тысячи жадных, злых дяденек, – уместно?

Вот давайте объяснимся без шуток. Фонд Хаматовой называется «Подари жизнь». Но, по существу, речь идёт о том, чтобы собрать деньги на лечение конкретного ребёнка и таким образом купить ему жизнь. Это благо для ребёнка и его семьи, это святое дело. Но жизнь в этом случае покупается, и это факт.

«Купи жизнь»… Добро осуществляет себя внутри подлой, мерзкой, дьявольской системы всеобщей продажности!

Долгое время Хаматовой и Корзун удавалось удерживать своё печальное трагическое дело в стороне от пошлого трезвона, от тошнотворного пафоса. Но нет – черти и ангелов постарались прибрать к своим когтям.

Есть у нас наместник «бога» на земле, он дарит места, звания, концессии, должности, театры… Только попроси хорошенько. Вот так вот, глазки в слезах, губки бантиком, и хором:

«Подари нам жизнь, дяденька!»

Не будем сейчас докапываться до того, почему у нас столько больных детей и есть ли смысл лечить одного, чтоб назавтра заболели десять. Смысл всегда есть. Но богатейшее в мире государство обязано ЛЕЧИТЬ ВСЕХ ДЕТЕЙ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ БЕСПЛАТНО. Пусть это будет национальная идея, приоритет и всё что вам угодно. НО ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ. Это не мираж, это достижимо, да это попросту – БЫЛО в нашей стране. Именно за возвращение этого надо бороться. Иначе, если жизнь детей покупается, цепь зла никогда не прервётся.

И уж во всяком случае творящим добро нужно быть настороже. Понимать, что за каждым из них идёт охота. В которой оружием становятся когда прямые угрозы, а когда и ложь, лесть, обещания, награды, звания, эфиры, аплодисменты и обманчиво крылатые призы...

У демонов – напомню – тоже имеются крылья.